Nueva huelga del transporte de viajeros para exigir sueldos dignos

Más de medio centenar de trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera se concentraron ayer durante dos horas por la mañana y por la tarde frente a la estación de autobuses de Lleida convocados por los sindicatos CCOO y UGT para reivindicar “unas condiciones laborales dignas”, especialmente en términos salariales. Esta jornada de huelga, la segunda que llevan a cabo en un mes y que contó con un 70% de seguimiento según sindicatos, llega después de que fracasara la última propuesta de mediación hecha por el Tribunal Laboral de Catalunya. Según los sindicatos, la patronal ha rechazado la última propuesta puesta sobre la mesa para la subida de los sueldos, a pesar de que la diferencia entre las partes se sitúa en un 0,25% anual (1% en cuatro años), que equivaldría a una subida de 10,25 euros brutos mensuales por trabajador. El sector, que en la provincia de Lleida cuenta con unos 700 trabajadores, denuncia que los sueldos en el convenio son los más bajos de Catalunya y los quintos a nivel estatal, encontrándose hasta 400 euros por debajo de lo que puede cobrar un conductor dentro de la misma empresa en Barcelona o Girona. “Tenemos un salario base que apenas supera los mil euros. Esto nos obliga a hacer horas extra, con el desgaste físico que esto supone para los trabajadores y el peligro que comporta para los usuarios”, explicaron los representantes de los sindicatos. Esta situación, añadieron, agrava el problema de la falta de relevo generacional que sufren las empresas. “Muchos conductores prefieren irse a trabajar a otras provincias, como Huesca, porque los sueldos son más elevados”, aseveraron. La afectación de la huelga para los usuarios fue mínima, indicaron los sindicatos, puesto que al ser un día festivo únicamente circulaban las líneas interprovinciales.

Los trabajadores del sector también se concentraron a la entrada de Vielha, en la carretera N-230.