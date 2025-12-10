Lleida suma el 8,1% de los criptoactivos de toda Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida se sitúa como la tercera provincia catalana que más invierte en criptoactivos, con un 8,1%, según Criptan, plataforma en compraventa y ahorro de criptomonedas. Barcelona representa el 73,3% y Girona un 12,8%. Tarragona es la que menos invierte, con un 5,8%. Las criptomonedas han dejado de ser terreno exclusivo de los pioneros tecnológicos para convertirse en una opción de inversión cada vez más consolidada. Tanto es así que la inversión en criptomonedas continúa afianzándose en el Estado en general y Catalunya en particular, y este año los inversores españoles han destinado una media superior a los 4.900 euros a criptoactivos, mientras que en Catalunya se sitúa en torno a los 4.000 euros. Así, con más de 7,9 millones de euros invertidos, Madrid lidera el ranking estatal de inversión en 2025, seguida de la Comunidad Valenciana, con más de 4, 4 millones y Catalunya, con más de 3. En cuanto a los criptoactivos en los que invierten los catalanes, Bitcoin se mantiene como la opción preferida, con especial presencia en Lleida (84,1%). En cuanto a los activos como USDC, en Lleida, con un 4,7%, su presencia es mucho más limitada, así como en Ethereum, reflejando perfiles de inversión muy distintos entre provincias.