La contratación de trabajadores sénior cae dos puntos en Catalunya

La contratación de personas mayores de 45 años en Catalunya ha caído dos puntos en 2025, hasta situarse en un 72%, mientras que dentro de este colectivo la contratación de trabajadores de más de 55 ha aumentado respecto al año anterior, también dos puntos, y se sitúa en un 27%. Así se refleja de la cuarta edición de la encuesta El talent té edat?, presentada en la sede de Pimec en Barcelona, en la que el presidente de la Fundació Pimec, Josep González, destacó que este colectivo “tiene experiencia, resiliencia y capacidades, y debemos ponerlo en valor”.

Según la encuesta, que analiza las respuestas de 408 empresas de diferentes sectores y tamaño, en los últimos dos años un 75% de las empresas encuestadas han contratado personal, lo que refleja que “casi todas necesitan encontrar personal, pero la mayoría no piensan en el talento sénior”, remarcó González.

Desde la Fundació Pimec insisten en la necesidad de potenciar la contratación de talento sénior en las empresas, motivada por el envejecimiento de la población en Catalunya, en línea con el resto de Europa, lo que convierte a estas personas en un “colectivo clave” en el mercado de trabajo. “Si queremos afrontar el reto demográfico, hace falta mirar la contratación de los mayores de 45 años como una apuesta por el talento y la sostenibilidad económica y social”, ha explicado el presidente de la fundación este viernes.

Para favorecer una mayor contratación de perfiles sénior, un 95% de las empresas participantes en el estudio ha declarado que crear un tipo de contrato especial para las personas mayores de 45 años potenciaría el proceso, mientras que otro 89% valora el impulso de nuevas formas de colaboración con estos perfiles.