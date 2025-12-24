Luz verde a la subida de la pensión mínima y al ingreso mínimo vital para el 2026

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a la subida general del 2,7% para las pensiones de cara al próximo año, así como al incremento adicional para las mínimas, que subirán más de un 7%, mientras que las no contributivas y las cuantías del ingreso mínimo vital (IMV) se incrementarán un 11,4%.

Según anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también se aprobó en esta última reunión del año mantener en 2026 las cotizaciones sociales que abonan los trabajadores autónomos.

El incremento del 2,7% beneficiará a los 9,4 millones de personas que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.900 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.

En el caso de la demarcación de Lleida, donde la pensión media se sitúa en los 1.191,62 euros mensuales, esto supondrá un incremento de unos 32 euros al mes o 386 anuales. Dentro de las mínimas, el porcentaje será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán también un 11,4 %. Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) se revalorizarán en un 7,07 % para 2026, ha detallado Inclusión.

Con respecto a la congelación de la cuota de autónomos, Saiz explicó que se prorrogan mientras se sigue negociando con el colectivo, que se reveló ante una propuesta de subida para el próximo año que fue retirada por el Gobierno. Ejecutivo, asociaciones de autónomos y sindicatos han de negociar cada año la actualización de las cotizaciones que abonan los trabajadores por cuenta propia con el objetivo de que coticen en función de sus ingresos reales.

Para ello, tal y como acordaron en 2022, a lo largo de diez años —terminando en 2032— deben pactar cada tres años los tramos de cotización y las cuotas a abonar, algo que debían haber consensuado ahora para el periodo 2026-2028, pero que no ha sido posible por falta de consenso.

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, celebraron la decisión del Gobierno.

Todas estas medidas irán en un mismo decreto junto al resto de iniciativas del denominado “escudo social” y deberán ser aprobadas en el Congreso. Cabe recordar que el pasado año el Gobierno no logró convalidar la subida de pensiones hasta que no se llevó separada, una exigencia que el PP ha vuelto a poner este año encima de la mesa.