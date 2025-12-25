Detectado un brote de gripe aviar en una granja de gallinas ponedoras de Bellpuig

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció este miércoles la detección de un caso positivo de gripe aviar en una granja de las comarcas de Lleida, aún pendiente de confirmación oficial por el ministerio de Agricultura, aunque los servicios técnicos de la Generalitat lo dan por seguro. Fuentes del sector localizaron este foco en Bellpuig.

Como primera medida, se ha establecido una inmovilización de todas las granjas avícolas situadas en un radio de 10 kilómetros alrededor del foco detectado. En la zona más próxima, entre 0 y 3 kilómetros, se desplegará vigilancia reforzada con pruebas y controles veterinarios y entre los 3 y 10 km se aplicarán restricciones de menor intensidad.

Ordeig confirmó que no existe ninguna otra granja en el radio crítico de 1 kilómetro, lo que facilitará la contención del brote. Además, señaló que ya se han activado los protocolos de sacrificio de todos los animales de la explotación afectada para su comienzo tan pronto somos ea posible.

El secretario de Salud Pública del departamento de Salud, Esteve Fernández Muñoz, subrayó por su parte que se trata de una enfermedad zoonótica, pero con un riesgo “extremadamente bajo” de transmisión a humanos. Por si acaso, se ha iniciado la identificación de los trabajadores de la granja afectada para activar un protocolo de vigilancia pasiva de síntomas respiratorios.

Tanto el conseller como Salud trasladaron un mensaje de tranquilidad a los consumidores, asegurando que “el consumo de carne de ave y huevos es absolutamente seguro”. Ordeig dijo además que, si no se detectan nuevos contagios y los operativos de sacrificio y desinfección se ejecutan correctamente, las restricciones podrían levantarse en 30 días, lo que permitiría también recuperar la normalidad en los movimientos del sector, incluida la exportación.

U

La granja afectada por la gripe aviar en Bellpuig es moderna, con todas las medidas de seguridad y se encuentra entre las top de la provincia. Con estas palabras definían el miércoles fuentes del sector la explotación donde se ha detectado el caso de gripe aviar. Por todo ello, no se explica la vía de entrada de la gripe porque, entre otras medidas de bioseguridad, tiene bien determinadas las llamadas zonas limpias y no de la explotación.

La demarcación de Lleida registró el último caso de gripe aviar en una granja en 2023 en una explotación de pavos y codornices que provocó el sacrificio de 87.000 animales en Arbeca. Este foco obligó a inmovilizar un total de 74 explotaciones de diferentes tipos de aves dentro del programa para evitar que el virus pudiera esparcirse en la zona.