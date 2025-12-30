Incrementan las ayudas para impulsar el coche eléctrico

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Generalitat, a través del Institut Català d’Energia (Icaen), ha ampliado en 73,5 millones de euros –inicialmente eran 62 millones– el presupuesto del programa Moves III de 2025, destinado a fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga y que finalizará mañana. Este aumento permitirá atender todas las solicitudes recibidas hasta el momento que habían quedado en lista de espera al haber superado la dotación inicial.

La línea destinada a la adquisición de vehículos, dotada de 34,3 millones, ha recibido un total de 19.824 solicitudes de ayuda por valor de 95,5 millones de euros. Todas las peticiones recibidas y que habían quedado en lista de espera al haberse agotado el presupuesto podrán ser atendidas con esta ampliación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Hasta ahora, ya se han otorgado 6.209 solicitudes por valor de 29,5 millones de euros, y a medida que se vayan recibiendo las justificaciones se efectuarán los pagos.

Sobre la línea destinada a subvencionar la instalación de puntos de recarga, dotada con 25 millones de euros, se han recibido 9.133 solicitudes por valor de 26 millones de euros, y los expedientes que queden en lista de espera podrán atenderse con el presupuesto remanente de la ampliación de la línea de vehículos eléctricos.

Hasta el momento, el programa Moves III en Catalunya ha contribuido a la adquisición de 35.250 vehículos ya la instalación de 23.800 puntos de recarga, movilizando una inversión de más de 900 millones de euros.

La actuación se inserta en el Plan de Impulso en el Vehículo Eléctrico 2025-2030, puesta en marcha por el Gobierno y que tiene como finalidad acelerar la implantación del vehículo electrificado.

La edición 2025 del programa prevé ayudas de entre 700 y 9.900 euros para la compra de vehículos de propulsiones alternativas (eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible) y ayudas de entre el 20% y el 80% para la instalación de puntos de recarga.