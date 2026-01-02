El Ibex 35 cierra su mejor año desde 1993 al subir un 49,27%

Imagen de la Bolsa de Madrid en el último día de 2025. - EFE/VEGA ALONSO

El año 2025 quedará en la memoria de los mercados españoles como un ejercicio histórico para la bolsa con una revalorización del 49,27%, su mejor marca desde 1993. El Ibex 35 arrancaba 2025 en los 11.676 puntos y cierra el ejercicio en los 17.307, posicionándose como el índice europeo con mejor comportamiento en los últimos doce meses.

En comparación con sus homólogos continentales, el Mib italiano ganó más del 31% en 2025, el Dax alemán subió más del 23% y el FTSE británico alrededor del 21%. El Cac francés fue el que menos avanzó, con una subida cercana al 10%.

El año en los mercados ha estado marcado por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, un factor que provocó fuertes turbulencias.

En este contexto, Europa cierra 2025 con un entorno de crecimiento moderado y una inflación controlada. Los últimos datos publicados por Eurostat sitúan el índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona en el 2,2% al finalizar el año, ligeramente por encima del objetivo del BCE.