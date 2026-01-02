Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Renfe ha lanzado el sistema 'Pase Vía' para los clientes habituales de los servicios Avant, destinado a incentivar el transporte ferroviario mediante un modelo de pago adaptado a la frecuencia de uso. Esta iniciativa, presentada este viernes con comunicado de la compañía, quiere ofrecer alternativas más flexibles para las personas que utilizan la alta velocidad, a menudo entre ciudades.

Con el 'Pase Vía', cada viajero paga sólo por los trayectos realizados a lo largo de un trimestre. El descuento aplicado se incrementa a medida que aumenta el número de desplazamientos, empezando por una reducción del 45% en el primer trayecto y alcanzando hasta el 90% en caso de superar los 120 viajes durante el periodo. De acuerdo con datos difundidos por la operadora ferroviaria, una persona con un uso muy recurrente que gasta más de 5.000 euros anuales puede llegar a ahorrarse más de 3.600 euros. Eso supone que el billete sencillo, habitualmente de 22,80 euros, puede rebajarse hasta los 6,40 euros por trayecto.

Para beneficiarse de estos descuentos hay que suscribirse este sistema, que es gratuito, y exige hacer un mínimo de 20 viajes durante un trimestre natural o 10 durante 45 días. En caso de no conseguir esta cifra, se aplicará un cargo por la diferencia entre los 20 o 10 viajes obligatorios y los efectivamente realizados.

El ‘Pase Vía’ es personal, nominativo e intransferible y permite hacer viajes en todos los servicios Avant, con independencia del origen y destino. También da la opción de reservar plaza gratuitamente y hacer la cancelación sin coste hasta 60 minutos antes de la salida del tren.

Este nuevo sistema de pago es una medida impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para ofrecer “soluciones más flexibles, sencillas y ayudas a las necesidades” de los viajeros. Se enmarca en el Plan de Mejoras de los Servicios Avant y, por otra parte, la operadora ferroviaria subraya que la medida es complementaria a las bonificaciones del transporte público.