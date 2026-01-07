Las rebajas generarán 1.255 contratos en Lleida, un 4,6% más que hace un año

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Las rebajas generarán 26.170 contratos en Catalunya, un 0,3% menos de los que se firmaron el año pasado (26.250), según las previsiones de la empresa de recursos humanos Randstad. La mayoría se firmarán en Barcelona (19.995), donde se prevé que bajen un 0,6% interanual. También bajarán a Girona, un 2,1%, hasta los 2.515.

En cambio, en Lleida aumentarán hasta las 1.255 firmas (+4,6%) y en Tarragona hasta las 2.405 (+1,9%). De nuevo, Catalunya es la comunidad del Estado donde se prevé más contratación para la campaña de rebajas que en la mayoría de establecimientos arranca este miércoles.

En todo el Estado español, Randstad calcula que se generarán 143.500 contratos, un 2,5% más que el año pasado, la mayoría en el sector del transporte y la logística.