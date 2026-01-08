Trabajo plantea subir 37€ el SMI, lo que beneficiaría a 23.000 leridanos

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión de la mesa de diálogo social. - EFE

El ministerio de Trabajo planteó ayer en una reunión a los agentes sociales una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año 2026, manteniendo esta referencia retributiva exenta de tributación, lo que supondría elevar el SMI de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas (37 euros más), un incremento del que se beneficiarían más de 23.000 leridanos.

Esta cuantía, que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero una vez aprobada, coincide con una de las dos opciones planteadas por el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, que había sugerido para este año un aumento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar en el IRPF o del 4,7% si pasaba a tributar.

El Gobierno también puso sobre la mesa su intención de “explorar” con el ministerio de Hacienda “la posibilidad de relajar las reglas de desindexación que tienen que ver con la afectación en los contratos públicos de los salarios”.

CEOE y Cepyme llevan años reclamando al Gobierno la actualización de los contratos públicos conforme a las subidas del SMI para poder trasladar a la administración ese aumento de costes laborales que restan rentabilidad a las licitaciones.

En el encuentro de ayer no se abordó la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial, que iría en otro decreto distinto, aunque los sindicatos ya avisaron de que será difícil llegar a un consenso si no hay un compromiso por parte del Gobierno de que reformará la regulación de esta renta mínima para evitar que los pluses salariales absorban los incrementos del SMI.

Para el Ejecutivo ese SMI de 1.221 euros, que quedaría exento de tributación en el IRPF, cumpliría dos objetivos. Por un lado, se mantendría la referencia del 60% del salario neto establecido en la Carta Social Europea y, por otro, permitiría conservar el poder adquisitivo de los perceptores del salario mínimo. “Esa referencia del 3,1% la consideramos, por supuesto, muy válida para proteger a los trabajadores. Es una referencia positiva y que consideramos que también se trata de una referencia equilibrada para poder seguir compaginando unas buenas cifras de crecimiento y que estas reviertan, en este caso, en los trabajadores”, señaló.

Es por eso que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo un llamamiento a sindicatos y a empresarios para intentar llegar a un acuerdo sobre la subida.