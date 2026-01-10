El Ingreso Mínimo Vital deja a Lleida ayudas medias de sólo 134 €/mes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El IMV, el Ingreso Mínimo Vital, resulta a Lleida más escaso y más repartido que la media estatal. De hecho, la demarcación de Ponent se encuentra en estas dos clasificaciones en la zona de la cola, según indican los datos difundidos ayer por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz.

Los datos nucleares del informe sitúan la ayuda media de los hogares leridanos en 468,38 euros, casi quince por debajo de los 483,08 euros que marca la media estatal aunque una pizca más de doce por encima de la catalana, que es de 456,32.

Las posiciones empeoran todavía más cuando se observan dos factores de distribución: los 3,48 destinatarios de cada ayuda sitúan la ratio provincial de Lleida sólo por debajo de las de Zaragoza, Murcia, Soria y Teruel y empatada con Tarragona (sin incluir las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), y el reparto deja una ayuda media de 134,42 euros por persona que sólo supera la de dieciséis provincias, ninguna de las cuales catalana.

La ayuda media por destinatario asciende a 158,19 euros a escala estatal y a 138,94 en la autonómica, en los dos casos con un handicap más acusado que cuándo la comparación se efectúa por hogares completos.

El ministerio de Inclusión contabiliza a Lleida 6.331 unidades de convivencia perceptoras del IMV y un total de 22.060 perceptores, unas cifras que dejan una nómina mensual de 2,96 millones de euros. Un poco más de la mitad de los destinatarios de la ayuda, 12.716 de 22.060 (57,6%), perciben el CAPI o Complemento de Ayuda para la Infancia, que en Lleida supone una cuantía media de 35,26 euros por perceptor.

“En el 2026, la revalorización de las cuantías del IMV será del 11,4%, muy por encima del IPC. La lucha contra la pobreza severa es nuestra prioridad, en particular la infantil, y en esta lucha, el Ingreso Mínimo Vital juega un papel muy importante, por lo cual tiene que tener una cuantía digna que permita transitar a una situación mejor,” dijo la ministra Elma Saiz.

El número de hogares beneficiarios del IMV a todo el Estado asciende a 799.553, de los cuales 134.672 son monoparentales. Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura cerca de 3,4 millones de personas, casi la mitad niños y adolescentes.