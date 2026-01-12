El Gobierno bonificará a quien no suba el precio a sus inquilinos y limitará el alquiler de temporada y de habitaciones

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en las próximas semanas aprobará un real decreto ley con tres medidas urgentes que recogen incentivos para los propietarios que no suban el precio a sus inquilinos, así como iniciativas para frenar el abuso en los contratos de temporada y de habitaciones.

Para aquellos propietarios que renueven sus contratos sin subir el precio a sus inquilinos se les va a dar una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran ese alquiler, según ha avanzado Sánchez en el acto de la demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid.

Además, se limitarán los contratos de alquiler de temporada para poner fin al uso fraudulento y se fijarán condiciones estrictas y un régimen sancionador.

El Ejecutivo también quiere poner freno al abuso del alquiler de habitaciones de forma que la renta total de las habitaciones no podrá superar el precio del contrato de la vivienda completa y en zonas tensionadas se aplicarán los mecanismos de control que recoge la Ley de Vivienda.