El 35% de parados llevan más de dos años sin trabajo

La provincia de Lleida cuenta actualmente con su menor nivel de paro desde el año 2007, sin embargo, detrás de este dato positivo se esconde una realidad que preocupa a administraciones y agentes sociales. De los 15.789 leridanos inscritos en las oficinas del Servei d'Ocupació de Catalunya como desempleado en el mes de diciembre, el 34,7%, es decir, 5.479 personas, llevaban más de dos años fuera del mercado laboral. Se trata de los llamados parados de larga duración, y si sumamos aquellos que hacen más de un año que busca empleo la cifra alcanza las 7.603 personas, casi la mitad de todos los desempleados de la demarcación, lo que demuestra que pese a la buena evolución del empleo el paro cronificado sigue siendo una asignatura pendiente. Este grupo está formado mayoritariamente por personas mayores de 45 años y trabajadores con una baja cualificación. Muestra de ellos es que del total de desempleados leridanos, más de 8.600 son mayores de 45 años, y más de 10.000 cuentan, como mucho, con estudios de secundaria. Buscar medidas para la reinserción en el mercado laboral de estos colectivos es una reclamación constante de los sindicatos.

Denegadas casi 2 de cada 3 peticiones por cese de actividad

� El sindicato UGT denunció ayer que la prestación por cese de actividad, conocida popularmente como paro de autónomos, no responde a las necesidades reales del colectivo y se ha convertido en un mecanismo ineficaz, excesivamente restrictivo y alejado de su finalidad protectora. Muestra de ellos, es que de las 76 solicitudes que se han presentado en Lleida con datos a octubre de 2025, la Seguridad Social solo ha resulto de manera favorable 30, mientras que 48 fueron desfavorables y 2 desistidas. Es decir, que casi dos de cada tres son denegadas, dejando a estos trabajadores desprotegidos. El cese de actividad es un derecho concebido para garantizar una protección mínima por cierre o interrupción forzada del negocio.