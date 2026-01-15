Sánchez quiere facilitar tierras a jóvenes payeses y más ayudas de la PAC

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, apostó ayer por facilitar tierras a los jóvenes agricultores, poniendo a su disposición hasta 17.000 fincas propiedad del Estado, y planteando más ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para favorecer el relevo en el campo. Tras reunirse con jóvenes agricultores, el presidente señaló que la Administración General del Estado pondrá unas 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios. En ese sentido, se valorará la aptitud agrícola y ganadera de esas fincas para poder destinarlas a proyectos productivos que generen empleo, fijen población rural y faciliten el desarrollo de los jóvenes. Estas parcelas estarán disponibles en una nueva plataforma de innovación y movilización de tierras agrarias denominada “Tierra Joven”, liderada por el ministerio de Agricultura. También se prevé la inclusión de fincas de bancos de tierras autonómicos y locales que se adhieran a la plataforma, que recogerá información sobre financiación, normativa de transmisión y fiscalidad. Sánchez prevé que la iniciativa se ponga en marcha pronto con la aprobación de un decreto.

Por otro lado, aseguró que España defenderá que un 10% de los recursos para la política agraria común (PAC) en 2028-2034 sean para el relevo generacional en el campo, superior a la propuesta del 6% de la Comisión Europea. El Gobierno quiere que el presupuesto general comunitario sea del 2% de la renta estatal bruta disponible, según Sánchez, que aboga por más ambición y una PAC “fuerte”. Mientras, Agricultura está trabajando en la ley de agricultura familiar, que incluirá cuestiones como el relevo, la igualdad y la titularidad compartida de explotaciones.