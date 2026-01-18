“Emergencia climática y rural: la despoblación alimenta los incendios”

El jefe de los Grupos de Refuerzo de Actuaciones Forestales (GRAF) de los Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, advirtió ayer en Les Borges Blanques que los grandes incendios no se apagarán “con más helicópteros, sino con más territorio vivo”. Vinculó la emergencia climática con la crisis rural y señaló que el abandono del campo ha convertido Catalunya en un territorio más forestal y vulnerable al fuego. Castellnou explicó que los incendios actuales superan el umbral operativo de extinción y generan su propia dinámica atmosférica, lo que hace ineficaces los medios clásicos. Reclamó invertir en gestión forestal, ganadería extensiva y agricultura como herramientas de prevención, y denunció que el mundo urbano se beneficia del territorio sin compensar su mantenimiento. Pese al riesgo creciente, confió en revertir la tendencia si se actúa con decisión: “Podemos decidir hoy el paisaje que queremos para mañana”.

‘La Carretera de l’Oli’ reúne a unas 60 personas

Unas sesenta personas llegadas de toda Catalunya participaron ayer en las sesiones experienciales que llevan por título ‘Carretera de l’Oli: l’experiència’ que a causa de la lluvia se trasladó a la finca agrícola CuadratValley en L’Albagés y hoy tendrá lugar en el Museu de l’Oli de Fulleda. Los asistentes disfrutaron de un desayuno garriguenc con intervenciones teatrales en una explotación situada en medio de campos de olivos, cabañas de volta y márgenes de piedra. La actividad incorpora tres cápsulas temáticas dedicadas a la piedra seca, a la elaboración del aceite de oliva virgen extra y al paisaje de la comarca de Les Garrigues.