Casi 340 leridanos deben recurrir al Fogasa para cobrar salarios e indemnizaciones

Las crisis empresariales han forzado a más de trescientos treinta trabajadores de Lleida ha acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dependiente del ministerio de Trabajo, para poder cobrar salarios atrasados e indemnizaciones en caso de despido. Los casos en la demarcación se refieren en su totalidad a firmas de pequeño tamaño.

En concreto, el Fogasa atendió el año pasado casos de crisis de 324 empresas que afectaron a un total de 336 trabajadores. Esto supone que no llegaban a dos empleados por cada una de las firmas en crisis. En 2024, fueron 284 empresas y 307 trabajadores, por lo que también se trató de microempresas.

El Fogasa es un organismo autónomo adscrito al ministerio de Trabajo. Es la institución de garantía que hace frente al pago a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que están empleados no han podido hacer frente por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Cuando hace uno de estos pagos, el Fogasa se subroga los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar las cantidades a las empresas.

En total el año pasado abonó 2,66 millones de euros, una cifra que se mantiene muy estable con respecto al ejercicio de 2024. El grueso correspondió a indemnizaciones por despidos debido a la insolvencia de sus empresas, que alcanzó los 1,60 millones de euros. Representa algo menos que los 1,82 del ejercicio anterior. Sin embargo, aumenta el volumen pagado en concepto de salarios. Pasa de los 873.861 euros en 2024 a los 1,06 millones del pasado ejercicio.

Del total de trabajadores afectados, 211 son hombres y 11 mujeres, mientras que no costa el sexo en 14 de los casos, según la información facilitada por el propio Fondo de Garantía. Ellos cobraron 1,72 millones el año pasado, lo que sitúa el promedio de salarios más indemnizaciones abonados en 8.160 euros. En el caso de ellas, el global se sitúa en 833.690 euros, lo que supone 7.510 euros. Se arrastra a los atrasos y las indemnizaciones la brecha salarial entre sexos que existe en Lleida.

Lleida, única provincia catalana que creó empleo en diciembre

El mercado laboral de la demarcación de Lleida sumó 5.473 afiliados en 2025 (+2,65%) y cerró el año con un total de 211.966 ocupados, después de que en el mes de diciembre se crearan en la provincia 1.262 empleos (+0,6%) gracias al tirón de la campaña navideña. Por su parte, el desempleo en el año se redujo en 680 personas (-4,13%), a pesar de que en el último mes el número de parados repuntó ligeramente, en 62 personas, hasta situarse el total en los 15.789, que es la cifra más baja registrada en un mes de diciembre desde 2007, según se desprende de los datos publicados por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Lleida fue la única provincia catalana que creó empleo en diciembre.