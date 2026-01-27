Una rotura en una vía de alta velocidad en L’Espluga de Francolí en la línea Madrid-Lleida-Barcelona obliga a reducir la velocidad a 80 km/h

Los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Lleida-Barcelona sufrieron ayer retrasos generalizados de aproximadamente una hora después de que se detectara una rotura de la vía a la altura de L'Espluga de Francolí y que obligó a Adif a reducir a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima en ese tramo. Una limitación que se sumó a la de un máximo de 230 kilómetros por hora que se aplica desde la semana pasada en seis puntos del corredor entre Calatayud y Zaragoza. No obstante, los maquinistas cubren todo este tramo a mucha menos velocidadm según señalaron varios viajeros, lo que provoca estas grandes demoras. Al respecto, fuentes de Renfe informaron que la demora media de los convoyes era de aproximadamente una hora, pero algunos convoyes llegaron a registrar retrasos de casi dos horas. Sobre el corte de vía en l'Espluga de Francolí, el ministerio de Transportes dijo que Adif tuvo conocimiento de esta incidencia por el aviso de un maquinista y que ya hay equipos trabajando para reparar la incidencia, pero sin concretar cuando estaría resuelta.

Manifestación el 7 de febrero

Plataformas de usuarios del ferrocarril anunciaron ayer que harán una manifestación el 7 de febrero en Barcelona para protestar por el caos de Rodalies y de los servicios ferroviarios de Catalunya. Entre los organizadores está la plataforma Usuaris Avant Catalunya, con una notable presencia leridana.