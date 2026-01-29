La empresa leridana SAS compra una firma de biofertilizantes de San Fernando de Henares

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El grupo SAS, con sede en Almacelles, ha adquirido la empresa Ceres Biotics, ubicada en San Fernando de Henares, centrada en la innovación en soluciones de biofertilizantes y bioestimulantes microbianos. El grupo leridano está centrado en el desarrollo y comercialización de soluciones nutricionales y bioestimulantes que ayuden a mejorar la rentabilidad y calidad de todo tipo de cultivos. La compañía explica que esta operación “consolida su posición como una organización más fuerte y sólida, dentro de la hoja de ruta de expansión iniciada hace cinco años con la entrada de Stirling Square Capital Partners”. La firma paneuropea de capital riesgo líder en el segmento mid-market, adquirió Sustainable Agro Solutions (SAS) en 2021. A partir de ese momento puso en marcha una política de crecimiento y compras de SAS, con Biovert en 2023, Pevesa Agroscience en 2024 y Aqua do Brasil y Codiagro el año pasado.

El director general de la SAS, Eduard Vallverdú, afirma que “este es un momento increíblemente emocionante para SAS Group, ya que llevamos a cabo una adquisición que marca nuestra expansión en el amplio y creciente campo de las biosoluciones microbianas. El talentoso equipo de Ceres Biotics posee una profunda experiencia en el ámbito de los microorganismos y ha construido un negocio impresionante con un importante potencial de crecimiento”. En esta línea, Eduard Vallverdú destaca su cartera de productos complementarios y sus capacidades en el ámbito de la investigación y desarrollo de Ceres Biotics “en el campo de los microorganismos son muy complementarios a nuestra estrategia”. Asimismo apunta que con la incorporación de la compañía madrileña “marca otro hito importante en la estrategia del Grupo SAS de convertirse en líder mundial en biosoluciones agrícolas”.

La compañía leridana nació en el año 1989 y cuenta con presencia en un centenar de países de todo el mundo, con filiales, por ejemplo, en México y Brasil. Su plantilla se sitúa en torno a las 200 personas.