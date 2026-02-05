“Un pico de positivos de la PPA dentro del radio no sería negativo”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La llegada de la peste porcina africana (PPA) a Catalunya ha puesto en jaque a todo el sector porcino. Es un virus “resistente tanto a altas como a bajas temperaturas”, tiene “una carga viral muy alta” y una mortalidad del 90%. Así lo explicó el veterinario Jordi Baliellas, en una conferencia en la ETSEAFiV (UdL).

“Si miramos un histórico de infecciones en Europa, la probabilidad de erradicarla es menor del 30 o el 40 por ciento”, apuntó Baliellas, que remarcó la evolución en Catalunya marcará si la PPA se vuelve epidémica –con un pico de casos al principio y su desaparición– o endémica –con pocos casos al inicio, que se vuelven crónicos–.

El doctor puso el foco en cuatro puntos importantes. El primero es la zonificación y las restricciones: la zona roja –de 6 kilómetros–, la zona buffer –de 20 kilómetros–, y finalmente la zona blanca. El segundo punto es la retirada de los cadáveres, clave para que el virus no se extienda, sobre todo en zonas boscosas. En tercer lugar, Baliellas insistió en los vallados para evitar el desplazamiento de jabalíes –muy “adaptables” al medio, dado que las deficiencias en las vallas –que deben estar enterradas al menos 20 centímetros– pueden provocar la expansión del virus. Finalmente, Baliellas consideró crucial la caza en la zona buffer, para que en caso de que un jabalí infectado salga de la zona roja, no tenga animales a los que contagiar.

El futuro de la PPA en Catalunya todavía es incierto. Baliellas puso como ejemplos a Suecia, República Checa y Bélgica, los únicos países europeos que han conseguido erradicar la peste –en 13, 20 y 27 meses– . “No sería malo un pico de positivos siempre que estén dentro del radio”, dijo Baliellas, que advirtió que algunos focos están muy cerca del límite de la zona buffer y destacó que es más probable la erradicación si la densidad de jabalíes es menor de 3 por kilómetro cuadrado –en la zona afectada es de entre 3 y 9–.

Huelga de los transportistas

Por otra parte, las instalaciones autorizadas para la recogida, transporte y almacenamiento de piezas de caza, convocaron ayer un “paro indefinido” a causa del aumento de los costes económicos por la PPA.