Unió de Pagesos se manifiesta en Lleida para exigir una reducción de la carga burocrática

Medio centenar de agricultores y ganaderos se concentraron ayer frente a la sede de los servicios territoriales del departamento de Agricultura de la Generalitat en Lleida, ubicado en la calle Camp de Mart, convocados por Unió de Pagesos para protestar contra el exceso de burocracia al que se ven sometidos y las duplicidades en los trámites administrativos. “No podemos permitirnos estar todo el día delante de un ordenador rellenando papeles, cuando en muchos casos son documentos que la propia administración ya tiene, además hay que tener en cuenta que es un sector muy envejecido y muchos payeses no tienen acceso a las herramientas para llevar a cabo estos trámites y deben desplazarse hasta los servicios territoriales con el esfuerzo y tiempo que eso supone”, explicó el coordinador de la organización agraria en Lleida, Nestor Serra. En este sentido, pidió más coordinación entre los departamentos de Agricultura y Territorio, y también con el Gobierno central, para no tener que hacer trámites por duplicado. “Se debe habilitar una ventanilla única agraria para evitar la carga que supone tener que rellenar dos veces formularios y documentos con los mismos datos”, denunció, añadiendo que pese a que el Govern les ha trasladado la voluntad de reducir la burocracia, en la práctica no se está llevando a cabo.

Durante la protesta, los payeses quemaron una montaña de papeles, a la que también arrojaron un pistachero roído por los conejos, con lo que quisieron mostrar su malestar por la plaga que sufren y las trabas la hora de solicitar permisos de caza. También presentaron en las consellerias de Agricultura y Territorio cerca de un millar de documentos con declaraciones sobre daños en cultivos por la fauna salvaje y quemas para que fueran sellados.

El sector avícola catalán cerró 2025 con unos buenos resultados de consumo, pese al efecto de la gripe aviar y las tensiones en el mercado de los huevos. La actividad productiva fue favorable y los costes contenidos, pero el ejercicio fue “difícil”, con la oferta insuficiente respecto a la demanda, explicó la Federació Avícola Catalana (FAC), entidad que agrupa a productores de carne de ave de corral y huevos. Como riesgo futuro, los productores identifican la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que genera “graves desequilibrios”. Por este motivo avisa de que hay que estar “muy bien preparados” para gestionar los episodios de gripe aviar con “la máxima eficiencia” y evitar la difusión del virus. Catalunya es la quinta productora de huevos con un 8,9% del total español, que representa un 14% de la producción total de la UE y exporta el 20% de su producción a otros países comunitarios. Durante el año, el desequilibrio entre la oferta y la demanda ha generado un incremento del precio del huevo a nivel internacional. El impacto de la influenza aviar en todo el mundo ha reducido la producción y ha aumentado la demanda de huevos catalanes en la exportación. El sector avícola representa el 12% de la producción agraria catalana.

Reclaman una fiscalidad justa

Además de la reducción de la carga burocrática, los payeses también reclaman otras medidas para proteger la actividad agraria. Entre otras, el sindicato reclama una fiscalidad más justa o articular un mecanismo para evitar y, si es necesario, compensar de manera justa los daños causados por la fauna salvaje.