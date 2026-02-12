Arranca la campaña de los comicios agrarios, con 21.373 votantes

Un payés votando en las elecciones de 2021 en la Casa de la Cultura de Guissona. - XAVIER SANTESMASSES

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La campaña para las próximas elecciones agrarias en Catalunya, que se celebrarán el 27 de febrero, ha arrancado hoy. Estos comicios, que se celebran desde 1994 y que son un instrumento clave para medir la representatividad de las diferentes organizaciones, tendrán un censo de 21.373 personas en todo el territorio catalán. En Ponent podrán votar 8.117 personas (285 más que en 2021), mientras que en Alt Pirineu i Aran el censo es de 1.435 (70 más).

La jornada de votación tendrá lugar el 27 de febrero de 2026, con un horario ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas, en las mesas electorales distribuidas en todo el territorio catalán, y la campaña electoral finalizará el 26 de febrero, sin jornada de reflexión.

Los sindicatos agrarios que se presentan en estas elecciones son cuatro: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors de Catalunya (JARC-COAG), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) y Unió de Petits Aagricultors i Ramaders (UPA). Por su parte, el Gremi de la Pagesia descartó su participación al preparar una opción alternativa a este sistema.

En los últimos comicios, llevados a cabo en 2021, UP fue de nuevo el vencedor con el 55,04% de los votos, lo que le permitió tener también el mayor número de representantes en la Mesa Agraria, el principal foro de diálogo y negociación con la Generalitat en materia del primer sector. JARC se mantuvo en segunda posición con el 30,15% del total, mientras que Asaja obtuvo un 11,12% y UPA recibió el 2,57% de los apoyos.

El temporal de viento que afectará a toda Catalunya (ver página 17) provocó el aplazamiento de la presentación del operativo de las elecciones, que debía tener lugar hoy en la sede del departamento de Agricultura en Barcelona, mientras que las organizaciones también han suspendido algunos actos.