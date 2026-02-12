Los tractores toman Madrid para protestar contra la PAC y Mercosur

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Unos 3.000 agricultores y más de 500 tractores tomaron ayer las calles de Madrid para protestar por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y por el reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como por la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.

La manifestación, convocada por Unión de Uniones, contó con la presencia de Unió de Pagesos y se inició en la plaza Colón, con varias columnas de tractores, afectando a varias vías de la capital del Estado. El representante de UP en Lleida, Antoni Borràs, explicó que acudieron a Madrid unos 50 payeses leridanos –de toda Catalunya fueron 150–, acompañados de 6 tractores, que en total fueron 367, según la Policía Nacional.

Durante la marcha, los manifestantes reclamaron al ministerio de Agricultura que se comprometa a dotar con fondos suficientes las ayudas al sector que, con la nueva propuesta de la PAC, pasarán a depender de los Estados miembros, y exigieron que las partidas prioricen las ayudas al relevo generacional en el campo y la producción de proximidad.

En relación al pacto con Mercosur, los payeses pidieron al Gobierno que se posicione en contra de su aplicación provisional a la espera de la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, instaron a mejorar los protocolos de sanidad animal frente a enfermedades, que “se han mostrado insuficientes” ante los recientes brotes de dermatosis nodular contagiosa o de peste porcina africana.

El coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, afirmó que las protestas fueron un “éxito” y anunció que en los próximos días se pondrá en contacto con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedirles una “mesa de negociación” en la que aborden el acuerdo con Mercosur, al asegurar que las cláusulas de salvaguarda –aprobadas el martes por el Parlamento Europeo– “no nos valen”. “No vamos a permitir que nos hipotequen los próximos 15 o 20 años”, dijo Cortés, que advirtió que se manifestarán “cada día que haga falta”.

Òscar Ordeig: “Defenderé a los agricultores en Madrid y Bruselas”

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, reiteró ayer en el Parlament el apoyo la Generalitat a la agricultura catalana ante el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. “Defenderé los intereses de la agricultura catalana ante el ministerio y Bruselas, en la posición que acordemos del Mercosur o la PAC, la pesca y todos los retos que nos jugamos en 2026, que son muchísimos”, aseguró Ordeig en la sesión de control al Executiu. El conseller pidió un frente común junto al sector e instó a Junts a trabajar conjuntamente. “¿El pim pam pum sabe qué alimenta? La antipolítica”, dijo en respuesta a la diputada leridana Jeannine Abella. Mientras, el Gobierno uruguayo envió el acuerdo al Parlamento para iniciar su trámite durante la próxima semana y poder ratificarlo.