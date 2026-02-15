El disputado voto del payés

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los agricultores y ganaderos de toda Catalunya están llamados el próximo día 27 a participar en las elecciones agrarias, de las que no saldrá ningún Parlamento, pero sí que determinará el quién es quién en el campo, midiendo la representatividad de cada organización agraria. Son cinco las candidaturas que se presentan en circunscripción única de Catalunya y que optan a poder garantizarse su presencia en la Mesa Agraria y el resto de foros de diálogo y negociación con la Administración. Para poder ser considerada representativa las organizaciones han de alcanzar la cifra del 15% de los votos emitidos.

En la actualidad solo hay dos que cumplan con este requisito: Unió de Pagesos (UP), que en los últimos comicios se situó en el 55,04%, y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), con el 30,15%. Ambos se marcan como meta reforzar sus resultados mientras que Asaja aspira a llegar al 15%, después de que en la última convocatoria se quedara en el 11,2%. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se juega también mejorar resultados tras el 2,59% de hace cuatro años, mientras que Assemblea Pagesa se presenta por primera vez.

Con un censo electoral menguante, en esta ocasión son 9.577 los electores de Lleida, de los que 8.140 corresponden al llano y otros 1.437 a las comarcas de montaña. Representan casi el 45% del total de toda Catalunya, donde prodrán emitir su voto hasta 21.374 electores.

Cada organización presenta su propio programa, pero todos recogen problemas comunes y claves para el sector, que en estos momentos se ha convertido tristemente en noticia por los problemas en la sanidad animal (peste porcina, dermatosis nodular contagiosa y gripe aviar). En el caso del porcino, además, relacionado con uno de los grandes caballos de batalla de agricultores y ganaderos, los problemas generados por la fauna salvaje, desde los jabalíes como vector de la peste, hasta los conejos, pasando por el oso en el Pirineo. La rentabilidad de las explotaciones y los precios justos están en el eje de las demandas, con el acuerdo entre la UE y Mercosur como gran peligro para los payeses, denuncian.

“Defendemos erradicar fauna salvaje y rechazamos Mercosur”

“Defendemos la erradicación de fauna salvaje y cinegética que arruina el trabajo de los agricultores y ganaderos. Lo vemos con los jabalíes en el caso de la peste porcina africana, con los conejos en todo tipo de fincas agrícolas o el oso en el Pirineo”. Así lo explica el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, que también pone como uno de los grandes estandartes de la campaña electoral el rechazo frontal de Asaja el pacto de la Unión Europea con Mercosur. Advierte que es clave atajar los problemas porque “tal como está montado hoy el sector, con precios injustos o burocracia inasumible, es muy difícil que la gente joven se quede en el campo o decida incorporarse”. Su gran objetivo es alcanzar el 15% de votos.

“Nuestro modelo es la pequeña y mediana payesía en el territorio”

La coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, destaca que su sindicato defiende “el modelo de la payesía pequeña y mediana arraigada en el territorio, no toda”. Explica que se trata del modelo mayoritario que existe en Catalunya, pero que también es el más difícil de defender, sometido, afirma, a las presiones y perturbaciones del mercado en el capítulo de precios, pero también por la especulación con la tierra y el agua. Además, destaca que “también trabajamos para mejorar la calidad de vida del mundo rural, de las personas mayores, los jóvenes, las mujeres... para que exista equidad con los servicios que existen en las ciudades”.En las elecciones el próximo día 27, el gran objetivo de Unió de Pagesos es seguir siendo la organización mayoritaria.

“Nuestro objetivo es apoyar al payés profesional y el relevo generacional”

“Nuestro objetivo es apoyar de forma integral al agricultor profesional, aquel que vive realmente del campo y que tiene más del 50% de sus ingresos de la actividad agraria, y asegurar el relevo generacional”. El presidente de JARC, Joan Carles Massot, resume así la columna vertebral del programa de su organización de cara a los comicios porque “todos los recursos públicos que se dirijan al sector primario han de ir dirigidos exclusivamente a los profesionales”. En el bagaje de la organización pone el énfasis en su trabajo de asesoramiento a las empresas agrarias. “Nuestro objetivo es que ningún proyecto fracase y tenemos un índice de éxito del 99% en los planes de incorporación de jóvenes”. Apuesta por crecer en los comicios y “seguir siendo la primera fuerza en Lleida”, asegura.

UPA repite y Assemblea Pagesa se estrena

Las dos organizaciones que completan el quinteto de candidaturas son las de UPA y la Assemblea Pagesa. En el primero de los casos se trata de una organización con implantación en el Estado, pero que no ha llegado nunca a obtener la representatividad en Catalunya, mientras que la segunda representa la gran novedad de estos comicios.