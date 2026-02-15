El salario mínimo ha subido un 86% en la última década

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Gobierno y sindicatos, sin la patronal, firmarán mañana el acuerdo por el que el salario mínimo interprofesional (SMI) quedará establecido para este año y con efecto retroactivo desde el 1 de enero en 1.221 euros mensuales. Representa un incremento de 37 euros con respecto al año pasado y acumula una subida de superior al 86 por ciento en la última década. En concreto, en 2016, se situaba en 655,2 euros y un año después superó los setecientos, hasta situarse en 707,6. El incremento más importante en un solo año llegó en 2019, cuando pasó de 735,9 a 900 euros, lo que supone un repunte del 22%. Llegó a los mil euros en 2022, para en los dos siguientes ejercicios situarse en 1.134 y 1.221, respectivamente.

Los sindicatos y el ministerio de Trabajo defienden estos incrementos camino de la dignificación del salario mínimo, mientras que las patronales se desmarcan de las últimas subidas alertando que representan un freno a la creación de empleo. Los autónomos y las micro y pequeñas empresas son las que afirman que no pueden asumir estos aumentos de costes, que afectan a algunos sectores de manera especial, como puede ser el agrario. Los payeses advierten que es muy difícil afrontar esta escalada de costes salariales. En la provincia, el SMI afecta a unos 23.000 trabajadores.

Mañana, la firma

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará mañana con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en los citados 1.221 euros mensuales por catorce pagas. El salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros la hora.