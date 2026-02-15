Raquel Serrat, coordinadora nacional de Up: “Nuestro modelo es la pequeña y media campesinado en el territorio”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La coordinadora nacional de Unió de Pagesos, Raquel Serrat, destaca que su sindicato defiende “el modelo de la payesía pequeña y mediana arraigada en el territorio, no toda”. Explica que se trata del modelo mayoritario que existe en Catalunya, pero que también es el más difícil de defender, sometido, afirma, a las presiones y perturbaciones del mercado en el capítulo de precios, pero también por la especulación con la tierra y el agua. Además, destaca que “también trabajamos para mejorar la calidad de vida del mundo rural, de las personas mayores, los jóvenes, las mujeres... para que exista equidad con los servicios que existen en las ciudades”. En las elecciones el próximo día 27, el gran objetivo de Unió de Pagesos es seguir siendo la organización mayoritaria.

Joan Carles Massot , presidente de JARC : “Nuestro objetivo es apoyar el campesino profesional y el relevo generacional”

“Nuestro objetivo es apoyar de forma integral al agricultor profesional, aquel que vive realmente del campo y que tiene más del 50% de sus ingresos de la actividad agraria, y asegurar el relevo generacional”. El presidente de JARC, Joan Carles Massot, resume así la columna vertebral del programa de su organización de cara a los comicios porque “todos los recursos públicos que se dirijan al sector primario han de ir dirigidos exclusivamente a los profesionales”. En el bagaje de la organización pone el énfasis en su trabajo de asesoramiento a las empresas agrarias. “Nuestro objetivo es que ningún proyecto fracase y tenemos un índice de éxito del 99% en los planes de incorporación de jóvenes”. Apuesta por crecer en los comicios y “seguir siendo la primera fuerza en Lleida”, asegura.

Pere Roqué , presidente de Asaja Catalunya : “defendemos erradicar fauna salvaje y rechazamos Mercosur”

“Defendemos la erradicación de fauna salvaje y cinegética que arruina el trabajo de los agricultores y ganaderos. Lo vemos con los jabalíes en el caso de la peste porcina africana, con los conejos en todo tipo de fincas agrícolas o el oso en el Pirineo”. Así lo explica el presidente de Asaja Catalunya, Pere Roqué, que también pone como uno de los grandes estandartes de la campaña electoral el rechazo frontal de Asaja el pacto de la Unión Europea con Mercosur. Advierte que es clave atajar los problemas porque “tal como está montado hoy el sector, con precios injustos o burocracia inasumible, es muy difícil que la gente joven se quede en el campo o decida incorporarse”. Su gran objetivo es alcanzar el 15% de votos.