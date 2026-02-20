El Fòrum Cambra consolida su papel como espacio estratégico de debate empresarial con una edición dedicada a la IA

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Cambra de Comerç de Tàrrega ha celebrado una nueva edición del Fòrum Cambra, dedicada este año a la inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial, que ha reunido a más de 70 participantes en la Llotja Avícola i Ramadera de Bellpuig. La jornada, desarrollada con el apoyo de la Oficina Acelera PYME, ha puesto el foco en la transformación digital y en cómo integrar la IA dentro de la estrategia corporativa de las pymes del territorio.

Bajo el título "Como aprovechar la IA en la gestión empresarial, con el apoyo del kit digital," el acontecimiento ha contado con la participación de profesores de instituciones académicas de referencia y empresarios del sector tecnológico. Durante la sesión se ha incidido en la necesidad de interpretar datos y automatizar procesos como elementos clave para mejorar la competitividad empresarial en el contexto actual.

Visión estratégica de la inteligencia artificial

El presidente de la Cambra de Comerç de Tàrrega, Jordi Seguí, ha destacado que "el Fòrum Cambra es un acto ya consolidado, con voluntad de generar criterio y anticipación en el tejido empresarial, facilitando espacios donde compartir conocimiento y experiencias". Seguí ha valorado que la jornada ha combinado visión académica y experiencia práctica con éxito notable entre los asistentes.

Ponencias sobre la implementación de la IA

Enzo Longobuco, profesor del programa de Inteligencia Artificial para Negocios de La Salle, ha intervenido para explicar la integración de la IA dentro de la planificación estratégica empresarial. Por su parte, Marc Torrens, profesor de ESADE, ha analizado el potencial transformador de estas tecnologías en la toma de decisiones y la optimización de procesos operativos a las organizaciones.

Demostración de un robot asistencial

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la intervención de Jaume Saltó, fundador y CEO de Group Saltó, que ha presentado en directo un robot asistencial destinado a dar apoyo a las personas mayores. Esta demostración práctica ha ilustrado el impacto real de la innovación tecnológica en el ámbito social y sanitario, captando la atención de los empresarios presentes.

Asesoramiento personalizado en digitalización

La sesión ha incluido también espacios de intercambio y asesoramiento personalizado para las empresas participantes, como aparte del compromiso de la Cámara con el acompañamiento directo en procesos de digitalización. Esta edición del Fòrum Cambra refuerza su función como plataforma estratégica para impulsar la innovación y promover una cultura empresarial basada en la anticipación y la gestión basada en datos.