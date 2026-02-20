Las exportaciones leridanas descienden un 1,5% en 2025

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las exportaciones de las empresas leridanas alcanzaron en 2025 los 3.152,7 millones de euros, un 1,5% menos que el año anterior. De esta forma, las ventas al exterior rompen con una década alcista, ya que habían crecido de forma ininterrumpida desde 2014.

Según los datos que hizo ayer públicos el ministerio de Economía, el sector de la alimentación, bebidas y tabaco volvió a liderar las exportaciones con 2.030,2 millones de euros, un 3,4% menos. La venta de fruta y carne siguió al alza en el 2025, pero el negocio del aceite de oliva cayó un 40%, con 210 millones menos.

La provincia de Lleida se desmarcó de la tendencia del conjunto de Catalunya, donde las exportaciones crecieron un 0,6% y volvieron a registrar un máximo histórico. Por demarcaciones, Barcelona exportó productos por valor de 77.891,9 millones de euros (1,1%) y Girona de 8.559,7 millones (2,7%). Tarragona registró el mayor descenso, del 3,3%, pero con un volumen de 11.174,3 millones.

El continente europeo es donde las empresas leridanas venden más sus productos. El ranking lo encabeza Francia (665 millones de euros), seguida de Alemania (329 millones), Italia (2243 millones) y Portugal (218 millones). A mayor distancia se sitúan Polonia (142 millones) y Reino Unido (128 millones). El séptimo país destinatario de las exportaciones leridanas es Andorra (120 millones), seguido de Países Bajos (112 millones), Marruecos (88 millones) y Estados Unidos (78 millones). En plena crisis de los aranceles, las ventas en el país norteamericano se han hundido un 35% y ha pasado a ser el décimo destino de las exportaciones leridanas.

Por su parte, el déficit comercial de España aumentó un 41,6% en 2025, hasta alcanzar los 57.054 millones de euros, debido al repunte de las importaciones respecto al año anterior. Las exportaciones de bienes alcanzaron los 387.092 millones, un 0,7% más que en 2024 y el segundo mejor registro anual de la serie histórica, mientras que las importaciones sumaron 444.146 millones, con un alza del 4,6%.