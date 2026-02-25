La demanda impulsa en 2025 el crecimiento del sector cárnico con un aumento del 3,1%

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

AECOC celebró ayer en el Palau de Congressos de Lleida la primera jornada de la 26ª edición de su Congreso de Productos Cárnicos y Elaborados –que finaliza hoy–, la decimoquinta que se lleva a cabo en la capital del Segrià. El acto reunió a unos 450 congresistas de las principales empresas del sector, además de autoridades como el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, y los temas tratados fueron el mercado del gran consumo y sus tendencias, la eficiencia y sostenibilidad en la cadena de valor del sector cárnico y la guerra por la proteína animal.

El sector cárnico encara el año con optimismo: el 47% de los congresistas estimaron en más del 5% el crecimiento de las ventas de su compañía, mientras que solo el 2,52% estimó pérdidas.

El Customer Success Leader de NielsenIQ, Josu Andrés Pérez, explicó que el sector cárnico en España movió alrededor de 22.593 millones de euros y 2.417 millones de kilos en 2026, según datos de la propia empresa. El crecimiento de la demanda fue del 3,1%, mientras que el precio aumentó un 4,3%, dejando un incremento del valor del 7,5%.

Andrés detalló que el consumo de pollo y cerdo en los hogares españoles aumentó un 8 y un 6,9 por ciento, respectivamente. Esta fuerte demanda se explicó por el aumento de los precios del vacuno (+2,4 euros el kilo) y el cordero y cabrito (+1,9 euros el kilo). Además, destacó la “buena sintonía económica” para las previsiones de ventas de envasados y frescos en 2026, que crecerían un 3,8% en valor, especialmente en los frescos, “apoyado por el incremento de las materias primas de la cesta”.

El director comercial de BonÀrea, Miquel Martí, y el responsable de cárnico de Ahorramas, José Carlos Sánchez, analizaron las nuevas tendencias del consumidor, y Martí anunció que las previsiones de crecimiento de BonÀrea se sitúan alrededor del 5%.

Vall Companys prevé crecer en avícola hasta un 5%

El director comercial avícola de Vall Companys, Ramir Charles, prevé un crecimiento del grupo de entre el 3 y el 5 por ciento en esta área concreta en 2026, impulsado por la demanda, que “está fuerte y creciendo”. Charles se mostró optimista respecto a la situación del sector, destacando que es “la proteína más barata y claramente la ganadora” y que “seguirá siendo así en los próximos años”. Sin embargo, apuntó que todo el sector está “cerca del límite de capacidad de producción de vivo”.Sobre la evolución de los precios, Charles auguró que, en el caso específico de los huevos, podrían subir si se detectan más positivos de gripe aviar e insistió en que es “un tema de oferta y demanda”. “¿Cómo puedes tener menos oferta? Que haya casos de gripe y que tengas que sacrificar gallinas”, explicó, mientras que en el sector en general, predijo una estabilización –e incluso un poco de deflación– de precios.En relación a los casos de gripe aviar, señaló que el sector está “muy profesionalizado” y que “no es casualidad que tengamos menos casos que nuestros vecinos” gracias a las medidas de bioseguridad.

BonÀrea apuesta por la conveniencia del cliente

El director comercial de BonÀrea, Miquel Martí, explicó que los nuevos proyectos del grupo están centrados en la conveniencia del consumidor, con la distribución de platos preparados a domicilio, y remarcó el compromiso de la compañía con la sostenibilidad.