El sector porcino: “Han tenido años para reducir la cabaña de jabalíes y no se ha controlado como tocaba”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El 26º Congreso AECOC de Productos Cárnicos y Elaborados, que durante dos días ha reunido en Lleida a cerca de 450 profesionales del sector cárnico español, terminó ayer haciendo una radiografía de los retos a los que se enfrenta el sector en un marco especialmente delicado debido a las diferentes enfermedades declaradas, como la peste porcina africana (PPA) y la incertidumbre por el acuerdo del Mercosur, los aranceles de China y Estados Unidos y la falta de relevo generacional. En una mesa de debate que junto al director general de la división cárnica de AN Group, Iokin Zuloaga, al director del grupo cárnico de Covap, Raúl Sánz, y al director general adjunto de El Pozo Alimentacióm, Juan Antonio Cánovas, este último defendió el trabajo hecho por el sector porcino en cuestiones de bioseguridad en las granjas antes de la llegada de la PPA y cargó contra la gestión llevada a cabo para contener la población de jabalíes. “Han tenido años para actuar, viendo como estaba la situación en países como Alemania, y no lo han hecho”, afirmó. En este sentido, apuntó que la regionalización con China antes de que se declarara el foco de Collserola ha permitido frenar algo el golpe. “China compra los subproductos del cerdo, sin ese mercado nos veríamos obligados a recalcular el coste de la carne de cerdo que consumimos en España”, afirmó. Con respecto al sector avícola, Zuloaga, apuntó que la gripe aviar puede considerarse que ya se ha convertido en una enfermedad endémica y reclamó un protocolo único y claro sobre el procedimiento a seguir cuando se detecta un caso, teniendo en cuenta el tipo de granja. Por su parte, Sánz, aseguró que, con respecto a las enfermedades que afectan al bovino, los golpes suelen ser muy duros porque sus ciclos de producción son “muy largos”.

Entre los retos que afronta el sector cárnico, los tres destacaron la falta de relevo generacional y el exceso de trámites a los que se enfrentan aquellos que quieren abrir una explotación. En este sentido, defendieron que para animar a los jóvenes a seguir con el negocio debe “desestigmatizrse el sector” y hacerlo rentable, por eso motivo defendieron el modelo de integración y dar impulso a la tecnología para ganar eficiencia. Asismismo todos pidieron vigilar las salvaguardas impuestas a raíz del acuerdo con Mercosur para que se cumplan.

El Govern levanta restricciones

La Generalitat tiene previsto levantar hoy las restricciones que aún siguen en pie por la dermatosis nodular contagiosa siempre que no se detecten nuevos focos. A partir de hoy, se levantará la zona de vigilancia (radio de 50 km) y todo el territorio afectado pasará a considerarse Zona de Vacunación II (ZVII). El director general de Bienestar Animal del ministerio de Agricultura, Emilio García Muro, defendió ayer la rápida actuación que ha permitido contener esta enfermedad.

China veta las exportaciones de Tarragona

El mapa de la nueva zonificación para exportaciones, aprobado el martes tras el visto bueno de la Comisión Europea, incluye dos municipios de Tarragona, Cunit y Calafell, donde no hay casos detectados de PPA. Esto ha comportado que China haya vetado también las exportaciones de porcino que llegan desde esta provincia, atendiendo al pacto de regionalización firmado con España. Tanto la Generalitat como el Gobierno atribuyeron esta clasificación a un “error” y afirmaron que se está trabajando para “subsanarlo”.