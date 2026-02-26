Los payeses eligen mañana a sus representantes

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

La fauna salvaje, las enfermedades animales y los acuerdos comerciales han protagonizado la campaña de las elecciones agrarias, que se celebrarán mañana en toda Catalunya. Cinco organizaciones agrarias se disputarán los votos de un censo de 21.374 electores –9.577 en Lleida–, repartidos en 430 mesas –121 en Ponent y 35 en Alt Pirineu i Aran–.

La coordinadora nacional de Unió de Pagesos –que ganó los últimos comicios–, Raquel Serrat, consideró que la mesa agraria es “muy importante” para el territorio y llamó a la participación. UP cerró ayer en Sidamon su campaña electoral, hablando sobre Mercosur, crisis de precios y burocracia.

Por su parte, el presidente de JARC en Catalunya, Joan Carles Massot, defendió ayudas estructurales a los agricultores profesionales y a los jóvenes, y lamentó que el sector agrícola haya visto “muchas cosas” en los últimos cinco años, desde la sequía de 2023 al exceso de agua de este invierno. Massot cargó contra la fauna cinegética y fijó como nuevos retos el cambio climático y los acuerdos con terceros.

Mientras, el presidente de Asaja en Catalunya, Pere Roqué, destacó el trabajo hecho “durante estos cinco años” y afirmó que el sindicato agrario ha estado presente en todas las grandes movilizaciones sobre la fauna. Con el objetivo de superar el 15% de los votos para tener representación, Asaja ha puesto el foco en los problemas relacionados con la peste porcina africana, las plagas de conejos y otras enfermedades provocadas por la fauna cinegética.

Paralelamente, UPA –que también aspira a obtener representación– ha insistido en la necesidad de cuidar el relevo generacional y en la incorporación de las mujeres en el sector, mientras que Assemblea Pagesa se presenta por primera vez en las elecciones con una apuesta por un modelo de proximidad.

Por otro lado, PP y PSOE rechazaron ayer en el Congreso una propisición de Sumar para “no aceptar” la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur.

El diputado Ignasi Prat, presidente de mesa

El leridano Ignasi Prat, diputado de Junts en el Parlament, ha sido designado como presidente de la mesa electoral de Torrefarrera para las elecciones agrarias de mañana. Prat –probablemente el primer diputado miembro de una mesa– explicó que tiene granjas de porcino en la provincia desde hace 30 años, y pidió a los electores que vayan a votar, dado que es una “herramienta” para que el sector tenga voz en la toma de decisiones.