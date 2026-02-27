El sector cifra en 4 millones las pérdidas directas por la dermatosis

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, anunció que a partir de hoy quedan levantadas todas las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Catalunya, que afectaban a 1.124 explotaciones y 165 municipios a raíz del último caso en Campany (Alt Empordà). Estas medidas permitirán reanudar con normalidad el movimiento de animales en toda Catalunya, aunque el conseller insistió en que el sector deberá mantener una “vigilancia reforzada” y recordó que la vacunación es obligatoria.

Ordeig, además, remarcó que ya se han abonado 6,3 millones de euros en indemnizaciones a las explotaciones afectadas (más los créditos del ICF habilitados por la crisis), y destacó que el Govern está trabajando con el sector para dar una nueva línea de ayudas para que las granjas que sufrieron el vacío sanitario puedan recuperar su potencial productivo.

Paralelamente, la asociación Asoprovac Catalunya cifró en 4 millones de euros las pérdidas directas en las explotaciones afectadas por los radios de protección y vigilancia. Los cinco meses de crisis han impedido la ocupación de más de 30.000 plazas de ganado, y esta inactividad ha provocado una caída de la facturación de unos 160 millones de euros.

El presidente de Asoprovac Catalunya, Oriol Canal, explicó que durante estos meses el sector ha sufrido la “pérdida de clientes y proveedores” y que ha tenido que mantener los costes fijos sin ingresos. “La prolongación de las restricciones ha imposibilitado cualquier planificación”, lamentó.