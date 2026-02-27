La IA, motor de innovación para empresas leridanas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Inteligencia Artificial es un aliado para las empresas leridanas. Este fue el mensaje principal de una jornada organizada ayer por Eurecat en el Parc Agrobiotech de Gardeny donde se dieron a conocer diversos proyectos tecnológicos impulsados desde Lleida, así como casos de éxitos en sectores clave como el agroalimentario, poniendo el acento en el impacto tangible que la innovación y su aplicación puede tener en el tejido empresarial leridano y al gran número de sectores a los que puede beneficiar la IA, desde la agricultura hasta el cuidado de las personas. Entre las iniciativas nacidas en la demarcación, se presentaron el proyecto Metasleep, que lidera el IRBLleida, y que ofrece implementar un nuevo sistema de gestión de la hipertensión, que incluye la monitorización y el tratamiento de los trastornos respiratorios durante el sueño. En el ámbito de la salud también se dio a conocer el programa Prometeus, impulsado por profesionales de la Atención Primaria de Lleida en colaboración con los hospitales universitario de Santa Maria y Arnau de Vilanova, que busca transformar el manejo de las enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares, mediante el uso de herramientas digitales. En el ámbito del cuidado de personas, el Group Saltó está desarrollando un robot de asistencia bajo el nombre SOM care.

Además de en el sanitario, otro sector donde la IA puede facilitar el trabajo es el agrario. En este campo se presentaron tres herramientas destinadas a facilitar la labor de los payeses que están enfocadas a la digitalización y la agilidad de los trámites de los agricultores, como es el caso del Projecte AgoVibe; al proceso de datos para mejorar la eficiencia en el uso del agua, como es el caso de Agrodevices; o la iniciativa Talptech, que a través de la IA permite llevar a cabo agricultura de precisión.

“La tecnología es esencial para garantizar el relevo en el campo”

La profesora de la Universitat de Lleida Rosa Gil, que moderó varias de las ponencias celebradas ayer, puso el énfasis en la importancia de la inteligencia artificial en el relevo generacional en la agricultura y la ganadería. “La IA puede convencer a los jóvenes de que continúen en este sector”, afirmó. En este sentido, explicó que la tecnología hará que el trabajo deje de ser 24/7, puesto que ya está facilitando la gestión automática o a distancia y eso puede ayudar a “desestigmatizar” el trabajo en el campo. “La IA puede controlar cultivos, riegos o predecir cambios en el clima”, aseguró.