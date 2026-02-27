Las organizaciones agrarias se miden en las urnas con modelos diferentes para el futuro

Imagen de los representantes a las elecciones a las Cámaras agrarias, en el debate de Lleida TV. - LLEIDA TV

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 21.374 agricultores y ganaderos profesionales de Catalunya están llamados a participar hoy en las elecciones agrarias, una cita que no servirá para elegir un parlamento, pero sí para decidir el equilibrio de fuerzas dentro del campo catalán. En total, son cinco las candidaturas que concurren en circunscripción única en Catalunya. Para ser considerada organización representativa, cada una deberá alcanzar al menos el 15 por ciento de los votos emitidos, un listón que en la actualidad solo superan dos entidades: Unió de Pagesos (UP) y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC). También se presentan a estas elecciones Asaja Catalunya, UPA Catalunya y Assemblea Pagesa.

En el último debate antes de los comicios, emitido ayer por Lleida TV, desde, la coordinadora nacional de UP, Raquel Serrat, destacó que su sindicato defiende “el modelo de la payesía pequeña y mediana arraigada en el territorio, no toda” y destacó que “también trabajamos para mejorar la calidad de vida del mundo rural, de las personas mayores, los jóvenes, las mujeres... para que exista equidad con los servicios que existen en las ciudades”.

Por su parte, Joan Carles Massot, presidente de JARC, dijo que estas elecciones son una gran oportunidad para poder defender a los payeses frente a las administraciones. “Nuestro objetivo es apoyar de forma integral al agricultor profesional, aquel que vive realmente del campo y que tiene más del 50% de sus ingresos de la actividad agraria, y asegurar el relevo generacional”.

Mientras, Pere Roqué, presidente de Asaja Catalunya, manifestó que durante los últimos cinco años su organización ha estado al frente de todas las reivindicaciones para que el modelo productivo tenga la obligación de dar una rentabilidad a la gente joven que se quiere incorporar al campo.

Joan Montesó, secretario general de UPA Catalunya, organización que tampoco obtuvo representación en las pasadas elecciones, animó a los payeses a votar por su candidatura asegurando que estando en los foros de decisión lucharán contra la burocratización.

En tono más combativo, Gerard Batalla, de Assemblea Pagesa, criticó que las elecciones a las Cámaras agrarias son “un despropósito”, que la mesa agraria al no ser vinculante sirve de poco y que se deben articular políticas agrarias locales. Asimismo, dijo que luchan para disolver la propia conselleria de Agricultura.