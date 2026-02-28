La UE anuncia la aplicación del acuerdo con Mercosur

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer el inicio del proceso para la aplicación provisional del acuerdo comercial con Mercosur, después de que Uruguay y Argentina ratificaran el pacto el jueves. “Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro”, dijo von der Leyen, que recordó que en su momento dejó claro que “cuando ellos estuvieran listos, nosotros estaríamos listos”.

La política alemana, además, remarcó que “la aplicación provisional es, por naturaleza, provisional”, y subrayó que, “de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento”.

El portavoz comunitario Olof Gill informó de que la aplicación provisional del acuerdo comenzará el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que la UE y Uruguay, como primer país del Mercosur en ratificarlo, intercambien notas verbales al respecto. En ese momento se aplicaría también a todos los países miembros del Mercosur que lo hayan ratificado (hasta ahora solo lo ha hecho Argentina, aunque Brasil y Paraguay están en proceso).

El Gobierno de España trasladó su respaldo a la decisión de Bruselas. “En un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”, dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó el anuncio como una “mala sorpresa” para Francia y advirtió que su país “seguirá vigilante”. “Seremos intratables con respecto al respeto de las reglas”, avisó.

Mientras, organizaciones agrarias como Unió de Pagesos y Asaja mostraron su rechazo a la aplicación del acuerdo, al denunciar que perjudica a sectores importantes de Catalunya y España y que Brasil utiliza hormonas prohibidas en la Unión Europea.