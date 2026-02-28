Lleida se consolida como epicentro del talento con el tercer Link Up Fest

Presentación de la tercera edición de Link Up Fest este jueves. - LINK UP FEST

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Lleida volverá a situarse en el centro del mapa estatal del emprendimiento los próximos días 25 y 26 de marzo con la celebración de la tercera edición del Link Up Fest, un evento boutique de emprendimiento e inversión que reunirá a cerca de 700 profesionales de diferentes sectores.

Impulsado por el ecosistema Link Up y liderado por Jordi Bernat, CEO de UP2YOU, el encuentro se ha consolidado como una de las citas más relevantes del ecosistema emprendedor estatal.

En la pasada edición se generaron cerca de 3 millones de euros en pipeline de inversión y acuerdos B2B en apenas 48 horas, una cifra que la organización espera superar este año.

Una de las principales innovaciones de esta edición es la incorporación de nueve clinics bajo el concepto learn to do it.

Se trata de sesiones reducidas en las que expertos compartirán metodologías reales, marcos de trabajo y herramientas directamente aplicables en ámbitos como la inteligencia artificial, la inversión o el marketing.

El evento cuenta como principales patrocinadores con empresas de la talla de CaixaBank DayOne, Grup Vall Companys y Enisa, reforzando el compromiso institucional y empresarial con el desarrollo del ecosistema innovador del territorio.