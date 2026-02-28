ADMINISTRACIÓN
Estas son las inversiones destinadas al Pirineo con los nuevos presupuestos
Se destinan 46,5 millones de euros en total
Este viernes la Generalitat aprobó los nuevos presupuestos y, según indica el proyecto, la previsión es que el Pirineo leridano reciba un total de 46,5 millones de euros en total. Destacan el mantenimiento de carreteras y medidas para prevenir los desprendimienttos o inversiones en las estaciones de esquí de Ferrocarrils de la Generalitat, como Port Ainé o Boí Taüll.
Les inversiones, comarca en comarca
- Pallars Jussà, 10.009.722 €: La ampliación del riego de la Conca de Tremp tiene partidas por valor de 2,8 millones de euros. Hay medio millón para equipos y aplicaciones informáticas del hospital del Pallars y 129.000 para obras en el juzgado de Tremp.
- Pallars Sobirà, 8.493.261 €: La inversión en maquinaria, equipos de innovación y promoción de las estaciones de esquí de Port Ainé y Espot, ambos de FGC, suman 3,4 millones de euros. Casi 300.000 euros serán para la pista entre Boet y Alins.
- Alta Ribagorça, 4.196.075 €: La compra de maquinaria y equipos para Boí Taüll, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, suma 1,2 millones de euros. 330.632 estarán para adecuar la sede de la conselleria de Cultura al Pirineo en el antiguo ayuntamiento del Pont de Suert y hay 200.000 euros sin proyectos asignados.
- Arán, 1.937.570 €: La conservación de la carretera C-28 supone la mayor parte de la inversión directa de la Generalitat a la Val d'Aran, con más de 1,5 millones.
- Cerdanya, 8.317.192 €: Con más de 8 millones para la comarca, una partida de 28.000 euros para el instituto escuela de Bellver es la única dirigida a la Cerdanya leridana.