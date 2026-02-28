Estas son las inversiones destinadas al Pirineo con los nuevos presupuestos

Este viernes la Generalitat aprobó los nuevos presupuestos y, según indica el proyecto, la previsión es que el Pirineo leridano reciba un total de 46,5 millones de euros en total. Destacan el mantenimiento de carreteras y medidas para prevenir los desprendimienttos o inversiones en las estaciones de esquí de Ferrocarrils de la Generalitat, como Port Ainé o Boí Taüll.

Les inversiones, comarca en comarca