Estas son las inversiones que la Generalitat destina a la plana de Lleida con los nuevos presupuestos

Este viernes el gobierno de Salvador Illa aprobó los presupuestos de la Generalitat. La plana de Lleida recibirá una inversión de 146,9 millones de euros en total, y el Solsonès recibirá 9,7 millones. Uno de cada cuatro euros de la inversión va destinado a los regadíos, como el Segarra-Garrigues, el de Pinyana o el Canal de Urgell.

Las inversiones, comarca en comarca