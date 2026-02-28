ADMINISTRACIÓN
Estas son las inversiones que la Generalitat destina a la plana de Lleida con los nuevos presupuestos
Contará con una inversión de casi 147 millones de euros
Este viernes el gobierno de Salvador Illa aprobó los presupuestos de la Generalitat. La plana de Lleida recibirá una inversión de 146,9 millones de euros en total, y el Solsonès recibirá 9,7 millones. Uno de cada cuatro euros de la inversión va destinado a los regadíos, como el Segarra-Garrigues, el de Pinyana o el Canal de Urgell.
Las inversiones, comarca en comarca
- Segrià, 82.978.234 €: Entre las inversiones más cuantiosas, destacan 9,5 millones para la nueva sede de la región policial de Lleida, 5,2 millones para modernizar la prisión de Ponent y 5 millones para el aeropuerto de Alguaire (de los que 4,1 millones serán para nuevos edificios). Obras en el bloque quirúrgico y obstétrico del hospital Arnau de Vilanova sumarán 6,8 millones, y habrá 2,1 millones para reformas en el Santa Maria.
- Les Garrigues, 20.790.994 €: El despliegue de la red de distribución del Segarra-Garrigues supone la mayor parte del presupuesto de la Generalitat en la comarca junto con el mantenimiento de carreteras. Incluye una primera partida de 255.884 euros para acondicionar el camino de Torrebesses a Castelldans, en el marco del Eix Transversal de Ponent. Un total de 480.000 se destinarán al acondicionamiento de la finca de Mas de Melons.
- La Noguera, 16.428.709 €: Destacan dos millones de euros para acondicionar el puerto de Comiols a su paso por Artesa de Segre y una partida de 1,4 millones para la construcción de la futura base de los Agents Rurals en Balaguer. La puesta en marcha de la vía verde paralela a la línea del tren de La Pobla tiene una dotación de 1,5 millones y hay un millón más para obras en túneles, pasos a nivel y otras instalaciones de la línea ferroviaria.
- Segarra, 8.014.948 €: La ampliación y reforma de la escuela Ramon Estadella i Torradeflot de Guissona tiene una partida de más de 402.000 euros. La comarca tiene reservada una partida de 1,1 millones de euros sin proyectos asignados.
- Pla d'Urgell, 7.514.122 €: La inversión más abundante, con 4.376.421 euros, será la construcción de la nueva comisaría del área básica policial en Mollerussa, cuyas obras se iniciaron el año pasado.
- Urgell, 11.215.604 €: El proyecto del presupuesto incluye varias partidas iniciales para dotar a la carretera C53 de un carril central de adelantamiento y de una variante en Anglesola. También prevé 380.829 euros para obras en el instituto Ribera de Sió de Agramunt y 92.767 para el instituto Alfons Costafreda de Tàrrega. Hay 228.442 euros para la recuperación ecológica del río Corb y 1,6 millones sin proyectos asignados.
- Solsonès, 9.755.842 €: Más de la mitad del presupuesto de la comarca, un total de 5.858.872 euros, se destinará a ensanchar y mejorar el trazado de la carretera B-420. También están previstas obras en la presa de la Llosa del Cavall.