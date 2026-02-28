Unos 500 profesionales abordan en Mollerussa la transformación digital

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Teatre L’Amistat de Mollerussa reunió ayer a más de 500 asistentes en la décima edición de la Trobada Empresarial sobre Transformación Digital #LleidaDigital. Pese a la diversidad de sectores y perfiles, las intervenciones compartieron un hilo común: la tecnología suma cuando es de utilidad, genera confianza y se aplica con criterio y autenticidad. También se destacó que innovar es un proceso sostenido de pruebas, errores y aprendizaje. En esa línea, el chef Joel Castanyé defendió que la “gasolina” de la creatividad son los retos y los fracasos.

El encuentro fue coorganizado por Fira de Mollerussa y Analític Lleida, con Xtrategics como partner principal, y contó con 12 ponentes en diferentes bloques. Destacó la jornada sobre casos de éxito vinculados a la marca personal y profesional en redes: el comandante de vuelo Ramon Vallès explicó cómo la divulgación técnica en primera persona ayuda a generar confianza, hasta el punto de que le atribuyen haber reducido el miedo a volar; el agricultor Guillem Gómez reivindicó la tecnología avanzada del sector agrario y cómo mostrar el día a día del campo rompe tópicos; y la psicóloga Núria Rouré expuso el salto de la consulta a un proyecto digital con contenido y programas online, destacando el impacto de dormir mal en salud, rendimiento y relaciones.

El segundo bloque se centró en la innovación digital en el territorio: Castanyé (La Boscana) defendió autoexigencia e I+D constante, orientado a nuevas texturas y técnicas; Àngel Velasco (Torrons Vicens) resumió su receta en “tradición, calidad e innovación”, con la apuesta por desestacionalizar el turrón y ampliar formatos; Rafael Oncins (Plusfresc) vinculó la innovación a diferenciación y adaptación, con IA para optimizar stocks y ajustar decisiones, asumiendo que no todo funciona; y Josep Esteve (Rodi) destacó cultura corporativa, datos y organización, con información compartida para empoderar equipos y sostener la mejora continua. El comunicador Uri Sabat clausuró el encuentro y habló sobre comunicación y crecimiento de marca. El alcalde, Marc Solsona, subrayó que la jornada se ha consolidado como encuentro empresarial de referencia en Lleida y aseguró que la administración debe incorporar la IA para ser más ágil y eficaz. Tània Carrobé (Analític Lleida) destacó el éxito de participación, con el objetivo de acercar tendencias y facilitar conexiones profesionales.