UP gana las elecciones agrarias con el 47% de los votos y los nulos rozan el 20%

Unió de Pagesos revalidó ayer su victoria en las elecciones agrarias tras lograr un 47,02% de los votos, obteniendo la mayoría en la Mesa Agraria frente a JARC, que alcanzó el 30,04% de las papeletas, frente a un voto nulo de protesta del 19,78%. La participación fue del 54,78%, la más alta de las últimas tres elecciones a la Mesa Agraria

Unió de Pagesos (UP) volvió a ganar ayer las elecciones agrarias en Catalunya imponiéndose con un total de 4.417 votos, que representan un 47 por ciento del total, con el 100% del voto escrutado, según los datos de la Generalitat. En segundo lugar quedaron Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), con 2.822 votos, un 30 por ciento del total.

Las otras tres candidaturas, que no obtendrán representación en la Mesa Agraria al no conseguir un mínimo del 15 por ciento necesario, son Asaja de Catalunya, con un 11 por ciento de los votos, Assemblea Pagesa, con un 5 por ciento, y la Unió de Petits Agricultors (UPA), con un 1,9 por ciento. Con estos resultados, UP pasa de 7 a 6 representantes en la Mesa Agraria, y JARC de 3 a 4.

Cabe destacar que en estos comicios hubo un 5,17 por ciento de voto en blanco y un 19,78 por ciento de voto nulo (2.317 votos), opción que era promovida por Revolta Pagesa como muestra de protesta. La participación fue del 54,78 por ciento, con 11.709 votantes. Hace cinco años la participación se quedó en el 35,83 por ciento.

En las anteriores elecciones, en 2021, UP obtuvo el 55 por ciento de los sufragios y JARC un 30,15 por ciento. Asaja, que obtuvo el 11 por ciento de los votos, y UPA, un 2,5 por ciento, se quedaron también fuera de la representación en la Mesa Agraria también.

En cuanto a los resultados en Lleida, se da la circunstancia que, como hace cinco años, JARC ganó en la vegueria de Lleida, con 1.665 votos (42,18%) frente a UP, con 1.310 votos (33,18%), mientras que Asaja logró 614 apoyos (15,55%). Añadiendo la vegueria de Alt Pirineu i Aran, UP obtuvo 1.662 apoyos por 1.903 de JARC-Coag y Asaja, 726.

La directora general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot, celebró en una comparecencia tras ofrecer los resultados finales que la jornada de votación se llevó a cabo sin incidencias y puso en valor la participación en los comicios al destacar que es la más alta en los últimos diez años y la segunda mayor desde el año 2007. Además, remarcó la participación en territorios específicos como el Alt Pirineu, donde llegó a casi el 69,98 por ciento.

Sobre el voto nulo, Massot evitó hacer valoraciones. Las elecciones agrarias sirven para nombrar a los representantes en organismos como la Mesa Agraria, las dieciocho mesas sectoriales, el Consell Català de l’Alimentació, el Consell de Caça o las reservas de caza.

Serrat (UP): “Se refuerza la confianza en nosotros”

UP ha podido revalidar el liderazgo entre las organizaciones representativas de la payesía catalana. Su coordinadora nacional, Raquel Serrat, destacó que los resultados refuerzan la confianza del sector y aseguran un peso relevante del sindicato en la Mesa Agraria. Subrayó que estos comicios constituyen un ejercicio democrático fundamental para medir la representatividad del sector. Se comprometió a seguir trabajando en cuestiones clave como el relevo generacional, el acceso al agua y a la tierra, los precios justos y la gestión de las sobrepoblaciones de fauna, con el objetivo de consolidar un campesinado arraigado en el territorio.