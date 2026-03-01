La producción de pistacho crece un 78% desde 2023

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El pasado jueves se celebró el Día internacional del pistacho, un fruto seco que ha encontrado su potencial en todo el Estado debido a las condiciones climáticas, al incremento de las zonas regables y al empujón de las empresas por apostar por este alimento.

De acuerdo a los últimos datos del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aún provisionales para 2025-2026, en Lleida se han llegado a producir 498 toneladas de pistacho, lo que supone un aumento del 10,91 por ciento con respecto a 2024, pero un 78,49 por ciento más que en 2023, lo que demuestra el auge del cultivo de este fruto seco, cada vez más demandado.

Además, el rendimiento de las tierras de cultivo también es importante porque ya durante el año pasado, con 374 hectáreas, la superficie de pistacheros apenas se incrementó un 10,9 por ciento frente a la fuerte subida de la producción. Asimismo, el incremento de zonas de riego es importante en este tipo de cultivo. En Lleida, por ejemplo, las hectáreas de regadío de pistacho, 228, ya son el 60,9% del total.

En el conjunto del Estado, el cultivo de pistacho ha pasado de las 8.210 toneladas en la campaña 2018/2029 a 42.374 toneladas en la actual; es decir, un 73,6 por ciento más que la anterior y un 140,7 por ciento más que la media.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha lidera la producción, rozando las 20.000 toneladas, seguida de Andalucía, que prevé esta campaña un aumento del 131 por ciento respecto a la anterior, y en tercer lugar Aragón, de acuerdo al mismo informe.

Los agricultores destacan la estabilidad del precio. El pistacho se paga de media a unos 6 euros por kilo, aunque en función del rendimiento de cada finca y los calibres del producto, el abanico puede oscilar.

Por ahora, los aranceles de Estados Unidos tampoco han impactado de manera significativa, ya que España sigue siendo un país deficitario en este cultivo: apenas produce una parte de lo que consume y la exportación es testimonial, limitada a algunos mercados europeos.