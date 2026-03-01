“Lleida es el epicentro del sector agroalimentario”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El director de Sostenibilidad de BBVA en España, Ángel Jiménez, explicó que el sector agroalimentario es pieza clave en la economía catalana por su peso en el PIB y en el empleo, donde representa el 16%. En este punto, destacó que “Lleida es el epicentro del sector agro y es el motor del crecimiento económico”. Apuntó que se avecinan cambios, con la necesidad de un incremento de la capacidad de producción, teniendo en cuenta que en 2050 se augura un incremento de la demanda mundial de alimentos de un 60%. Todo ello en un contexto de cambio climático que obligará a transformaciones en la forma de producir. Explicó que BBVA, como banco, se define como motor de este tipo de sectores gracias a “entender sus necesidades y la inversión que requieren, sabiendo cómo acompañarlo”. Defendió la sostenibilidad en todos sus ámbitos, desde el social y ambiental hasta el económico. En este punto se dirigió a los asistentes, empresarios y profesionales agroalimentarios, para decirles que “veáis a BBVA como aliado para apoyaros en cómo avanzar”.

La directora de SEGRE, Anna Sàez, por su parte, destacó el agroalimentario como un sector en constante transformación.