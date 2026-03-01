El sector agroalimentario, entre el reto de la modernización y su gran baza de la resiliencia

El sector agroalimentario de Lleida cuenta con grandes puntos fuertes, desde su productividad a la calidad que oferta, hasta la resiliencia demostrada ante adversidades como la última gran sequía. Pero al mismo tiempo se enfrenta a retos importantes, desde la modernización de los regadíos o el relevo generacional con la incorporación de jóvenes, aspectos en los que es clave contar con la financiación adecuada y a la medida de las necesidades. Así quedó de manifiesto en la jornada organizada esta semana por SEGRE y BBVA bajo el título Futur del sector agroalimentari a Lleida. En este sentido, el responsable de Agro de BBVA en Catalunya, Jordi Sevilla, explicó que la entidad se ofrece como socio estratégico en materia de modernización de regadíos, en financiación sostenible y compañero de viaje, dijo, de nuevos profesionales, entre otros servicios, como los tecnológicos.

Al analizar las consecuencias del cambio climático, la CEO de la firma frutícola Baró i Fills y vicepresidenta de Afrucat, Montse Baró, destacó que “hemos de controlar todos los factores posibles, desde la eficiencia en el uso del agua a la inversión sí o sí en redes antipiedra y sistemas antihelada para proteger las producciones frutícolas, porque hemos de transmitir a nuestros clientes que somos una apuesta segura. Lleida es el primer exportador de fruta de hueso en Europa y ha de seguir siéndolo”.

El CEO de Cupasa, Toni Cucurull, hizo hincapié en la necesidad de modernizar las estructuras de riego en Lleida, aún con muchas hectáreas con sistemas arcaicos. En este punto, Jordi Sevilla dijo que BBVA quiere acercarse a todas las comunidades de regantes y ofrecer ser socio estratégico en la modernización para que el agua pueda llegar a todos y con eficiencia.

Kevin Requena, director de relaciones institucionales y medio ambiente de la cooperativa de Ivars d’Urgell, destacó el trabajo en innovación e investigación de la entidad asociativa de segundo grado con, entre otros, el IRTA y el acompañamiento al socio para la mejora de la productividad y rentabilidad de sus explotaciones. En este sentido explicó la fórmula de granja participativa que utiliza la cooperativa de Ivars, que va más allá de la integración que practican las grandes empresas. En este caso, el ganadero participa en los resultados sean positivos o no, frente a la integración pura de facturación fija por animal.

En el capítulo de sostenibilidad, Sevilla destacó que ha de ser ambiental, social y de territorio, pero también económica. Explicó que BBVA de la mano de partners impulsa la economía regenerativa, para analizar con cada cliente su situación y plan para mitigar la huella hídrica. Además, el banco ofrece financiación sostenible, con mejores plazos, condiciones económicas y también a nivel de riesgos.

Toni Cucurull puso de manifiesto las posibilidades tecnológicas que hoy están al alcance del payés, desde maquinaria que permite siembras de precisión al control vía satélite. Admitió que los profesionales de mayor edad pueden tener dificultades e incluso ganas de utilizarlas, pero explico que cada vez hay más empresas y cooperativas que facilitan que estas tecnologías lleguen de forma productiva al agricultor.

Jordi Sevilla dijo que la tecnología ha de estar al servicio de las personas, punto en el que destacó instrumentos que el bancopone a disposición de los clientes. En este sentido citó la app que permite operar desde la explotación o conocer suy situación financiera sin desplazamientos. “BBVA ofrece un servicio integral, sea financiero o no, llegando a la necesidad real de nuestro cliente”, remarcó Jordi Sevilla.

Rosa Cubel: “El sector agroalimentario tiene futuro”

La secretaria de Alimentación de la conselleria de Agricultura, Rosa Cubel, aprovechó la clausura de la jornada para decir tajante que “el sector agroalimentario tiene futuro”. En este punto, destacó que la agroalimentación es líder en el comercio exterior de Catalunya, situación que se repite en el caso de las comarcas de Lleida, con un balance de 16.903,90 millones de euros y un crecimiento del 7,5% con respecto al ejercicio anterior. Se trata de un nuevo registro récord que da idea de la importancia del sector, desde el campo hasta la industria y el comercio de su importancia para la economía.

De hecho, sitúa a Catalunya como motor de las exportaciones del sector en todo el Estado, al representar más del 21% global. Cubel aprovechó para recordar que el 28% de la superficie agraria es de regadío y la mitad está aún por modernizar. En este punto, puso de manifiesto el esfuerzo, dijo de la conselleria, en este punto “porque la gestión del agua es uno de los retos más importantes que tenemos”. “Cada día hemos de ser más profesionales ante un cambio climático que debemos capaces de afrontar entre todos”