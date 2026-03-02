Unos 200 autónomos se manifiestan por las calles de Lleida

Publicado por segre Imatges: Javier Martínez Creado: Actualizado:

Unas 200 personas participan este lunes en Lleida en una protesta convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos en todo el Estado español. La manifestación ha empezado a las 11.00 horas en la plaza Ricard Viñes de la capital del Segrià. Se trata de una movilización en la que los autónomos reclaman respuestas estructurales a los problemas del colectivo. En este sentido, consideran que su situación continúa marcada por la presión fiscal creciente, las cotizaciones elevadas independientemente de los ingresos reales, la falta de protección social equiparable a la de otros trabajadores, burocracia que dificulta el acceso a ayudas y desarrollo normal de la actividad y el deterioro progresivo del pequeño comercio.

Ampliaremos la información