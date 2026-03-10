Digitalización y talento joven se convierten en protagonistas en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El vicepresidente del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputación de Lleida, Jordi Verdú, participó ayer en el acto inaugural de la 13.ª Setmana de l’Emprenedoria de l’Escola del Treball de Lleida, una iniciativa que combina charlas, talleres, mesas redondas y actividades transversales para todo el alumnado. La jornada, bajo el lema Prepara’t per un futur present digital, busca estimular la creatividad, el espíritu emprendedor y la capacitación digital de los estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de conectar con nuevas ideas y experiencias que les preparen para afrontar los retos profesionales y tecnológicos del futuro.

El acto también contó con la participación del director de la Escola del Treball de Lleida, Paco González; la concejala del Ayuntamiento de Lleida Neus Caufapé y la coordinadora territorial de FP del departamento de Educación y Formación Profesional, Olga Castilla.

Durante su intervención, Verdú reconoció la trayectoria de la Escola del Treball, convertida en un centro de referencia en Formación Profesional, y recordó los reconocimientos del centro, como el Premio Catalunya Educación, el reconocimiento como Centro de Excelencia en Energías Renovables y la participación destacada en los Premios Lleida Creatividad y Talento Emprendedor.

La Setmana de l’Emprenedoria que arrancó ayer ofrece al alumnado la posibilidad de inscribirse a actividades abiertas para explorar el emprendimiento desde múltiples perspectivas. Los estudiantes pueden consultar la agenda e inscribirse desde la web del centro, y así participar en talleres, charlas y mesas redondas que pueden marcar el inicio de proyectos innovadores y de alto impacto en el territorio.