El CEOMA advierte de una desigualdad fiscal hacia los pensionistas en la próxima declaración de la renta

Imagen de trabajadores de la Agencia Tributaria durante la campaña de la renta. - EUROPA PRESS

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La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), representando de aproximadamente 800.000 personas de la tercera edad en España, advierte de una posible discriminación fiscal hacia los pensionistas en la próxima declaración de la renta.

Según mencionan, los pensionistas tienen que poder beneficiarse de la misma deducción por el rendimiento del trabajo en el IRPF que los perceptores del SMI, es decir, se les tendría que aplicar el mismo trato que a los perceptores del salario mínimo interprofesional.

El Gobierno aprobó nuevas deducciones fiscales a trabajadores con rentas bajas, para que los que perciben el SMI eviten pagar el IRPF. CEOMA señala que muchos pensionistas con ingresos similares, inferiores o igual no disfrutan de este beneficio. Clasifican esta diferencia fiscal como injusta y discriminatoria.

Como resultado, la Conferencia solicita la aplicación de las deducciones equivalentes a los pensionistas con ingresos bajos, evitar discriminaciones fiscales y revisar el trato fiscal de las pensiones bajas en el IRPF. También recuerda que mucha gente depende exclusivamente de estas pensiones.