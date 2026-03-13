El Gobierno contempla la rebaja del IVA al precio de la electricidad

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este viernes que su ejecutivo “contempla” incorporar dentro del paquete de medidas fiscales anticrisis una rebaja del IVA al precio de la electricidad. “Reaccionaremos con un paquete de medidas solvente, coyuntural y estructural”, ha afirmado en declaraciones a los medios. Según la vicepresidenta, el paquete incluirá un escudo social, ayudas a los profesionales del transporte, la pesca y el campo, medidas antifraude e iniciativas fiscales que podrían incluir la rebaja del IVA de la electricidad.

El ejecutivo español ya había abierto la puerta a esta posibilidad pero hasta ahora no había concretado que la contempla explícitamente. Es una de las peticiones que grupos como el PP y Junts han planteado en la ronda de contactos de esta semana, y tiene el aval de los agentes sociales, patronal y sindicatos, que este jueves se reunieron con los ministros Cuerpo y Montero para abordar el alcance del nuevo paquete anticrisis.

Aagesen ha subrayado que el objetivo es conseguir el máximo consenso posible para poder desplegar el paquete de medidas con rapidez. En este sentido, ha remarcado que el acuerdo se tiene que trabajar “sin descanso”, con la voluntad de aprobar un plan integral que llegue cuanto antes mejor al conjunto del tejido productivo, a los hogares y a los sectores económicos más afectados.

En este marco, ha confirmado que el paquete incluirá medidas fiscales, aunque ha apuntado que todavía se están estudiando los detalles concretos. De momento, el ejecutivo pone el foco en los sectores profesionales que ya están sufriendo el impacto del aumento de los carburantes, como el transporte, la agricultura, la pesca o la logística, pero también analiza el efecto que esta situación puede tener sobre el conjunto de la ciudadanía.

En paralelo, Aagesen ha explicado que el plan se basará en cuatro grandes pilares de medidas coyunturales: un escudo social para proteger a los colectivos más vulnerables, ayudas específicas para los profesionales afectados, medidas de carácter fiscal y energético, e iniciativas para combatir posibles prácticas fraudulentas en los mercados. Estas acciones inmediatas se acompañarán también de reformas de carácter estructural.

La vicepresidenta ha defendido que, a largo plazo, la mejor respuesta pasa por profundizar en la soberanía energética a través de las energías renovables. Según ha recordado, esta es la estrategia que el ejecutivo impulsa desde 2018 y que, según su opinión, permitirá en España disponer de una energía autóctona, más competitiva y menos expuesta a la volatilidad de los mercados internacionales.