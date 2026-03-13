La inflación anual de Lleida sube una décima en febrero pero es la más baja del Estado

Publicado por redacció / acn Creado: Actualizado:

El Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual en la provincia de Lleida se situó en el 1,7% en febrero, una décima más que en enero, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de este leve aumento, la inflación anual de Lleida es la más baja de todo el Estado español, empatada con Ávila y Burgos. Por otra parte, el IPC mensual se incrementó en seis décimas en febrero.

Según el INE, en febrero en la demarcación de Lleida destaca la subida del precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se sitúan en el 3,8%, el doble que en enero, cuando el porcentaje era del 2,8%. Por el contrario, el precio de los carburantes, gas, electricidad, agua y vivienda se ha visto reducido hasta el 1,6%, siete décimas menos que en enero. Los datos no hacen referencia todavía a los efectos de la guerra en Oriente Medio y habrá que ver cómo se ve reflejado el impacto del conflicto en el próximo informe.

Otro de los indicadores que también sube es el de la restauración y los alojamientos, que pasan del 2,8% en enero, al 3,3% en febrero. Las bebidas alcohólicas y el tabaco bajan ligeramente 3 décimas, mientras que la ropa y calzado también descienden 4 décimas. El transporte recorta una décima en enero y la enseñanza se mantiene en el 2,2%.

En el conjunto de Catalunya, la inflación se mantiene en el 2% en febrero y el índice mensual subió cinco décimas.