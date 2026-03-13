La Generalitat apuesta por eliminar a los 600 jabalíes de Collserola

Uno de los accesos al parque de Collserola precintado por las restricciones del Govern. - ACN

La secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, hizo oficial ayer el cierre total del parque de Collserola en Barcelona después de detectarse once nuevos positivos de peste porcina africana (PPA), uno de ellos en el municipio de Barcelona. Massot explicó que el objetivo del Govern es no levantar las restricciones hasta que se haya rebajado “al máximo la población de jabalíes” en la zona –cifrados en unos 500 o 600– y señaló que están destinando “todos los recursos posibles” para lograrlo.

El número de positivos se ha elevado a 227 desde el inicio de la crisis, y Massot remarcó que el caso de Barcelona está cerca de un animal que ya se detectó en las inmediaciones del término municipal de Sant Just Desvern, por lo que no se trata de una diseminación o dispersión de la enfermedad respecto a la situación que se había producido unos días atrás.

Por su parte, el jefe de los Agents Rurals, Antoni Mur, detalló que desde la detección del primer caso ya se han cazado 1.100 ejemplares, la mitad de ellos en la zona de alto riesgo, y valoró que las medidas adpotadas hasta ahora “han funcionado”.

Restricciones en la zona

Desde ayer queda prohibida toda la actividad lúdica y deportiva en este entorno natural, que vuelve a considerarse zona de alto riesgo. Sin embargo, las restricciones no afectarán a las cerca de 15.000 personas que viven en barrios ubicados dentro de Collserola, así como a la actividad educativa y a la económica (como el caso del Parque del Tibidabo), según explicó el tercer teniente de alcalde de Barcelona, Albert Batlle.

Mientras, JARC denunció la “incapacidad” de la administración para hacer frente a la crisis y remarcó que “pasados 106 días” desde el primer foco, “los errores han permitido que el virus se extienda más allá de las zonas inicialmente delimitadas”.