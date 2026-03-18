IASO, la empresa industrial leridana, alcanza una facturación de 28,6 millones de euros

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La empresa leridana IASO, especializada en soluciones para disfrutar del exterior con más de 40 años de experiencia, ha presentado sus datos anuales en la primera convención global celebrada en La Llotja de Lleida. El acontecimiento contaba con la presencia de 225 profesionales, a los cuales se les explicó que la facturación de IASO era de 28,6 millones de euros, datos que muestran un crecimiento del 28%.

En la convención se han compartido los proyectos más destacados de la empresa, entre los cuales se incluye la participación en la cubierta del estadio Santiago Bernabéu. En general, las líneas de negocio de Iaso reflejan su crecimiento en comparación con años anteriores. También se ha destacado la expansión internacional de la empresa, sobre todo hacia Francia y Portugal.