Proyecto pionero de Nufri en Vilanova de Segrià, con 1.400 paneles agrivoltaicos
La primera central agrivoltaica de Lleida
La tecnología va camino de revertir la incompatibilidad entre instalaciones de energía renovable y las explotaciones agrarias y un ejemplo de ello será la conversión de las casi 100 hectáreas previstas de placas solares en La Portella en tecnología agrivoltaica promovidos por Solaria. Pero unos pocos kilómetros al sur, Nufri ha impulsado la construcción de la primera central agrivoltaica de Lleida, pensada para compatibilizar la generación de energía con fuentes renovables con los cultivos agrarios y, a la vez, proteger estos mismos cultivos con la sombra que proyectan los paneles. Se trata de una planta solar en Vilanova de Segrià de 1.400 paneles y una potencia de 9.000 kW, con una inversión de 1,4 millones de euros. La frutícola promueve una central parecida en Puiggròs.
Nufri es también beneficiaria de la misma línea de ayudas que ha recibido Solaria para la implantación de renovables innovadoras, cuya resolución, publicada el viernes 17, incluye 27 proyectos de autoconsumo compartido promovido por la compañía y otros 34 impulsados por hasta 22 ayuntamientos, mayoritariamente asesorados por Femmes Energía. En total, Lleida ha recibido 36,4 millones de euros de los 433,5 del conjunto del Estado y se ha situado en tercera posición entre las provincias beneficiarias, solo precedida por Barcelona y Valencia.